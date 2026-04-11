Recomandări de la Salvamont pentru turiștii care-și petrec Paștele pe munte. Măsuri speciale luate de echipele de salvatori

De sărbătorilor pascale, Salvamont România a anunțat sâmbătă, 11 aprilie, că va asigura măsuri speciale pentru siguranța turiștilor în zonele montane din întreaga țară.

„Zile minunate de sărbatoare, pline de liniște, lumină și bucurii alese vă dorim tuturor – prietenilor noștri dragi, celor de aici și celor de pe cărările de munte, care întâmpinați cu sufletul deschis Sfintele Sărbători Pascale”, transmite Salvamont România pe Facebook.

Serviciile Salvamont vor lua măsuri speciale de Paște pentru siguranța turiștilor, asigurând permanență în baze și patrule în zonele cu risc. În contextul unui aflux crescut de turiști, salvatorii vin și cu recomandări pentru cei care merg la munte:

Să se informeze din timp despre traseul ales – durata, nivelul de dificultate și starea acestuia;

Să verifice prognoza meteo, întrucât condițiile la altitudine pot varia semnificativ într-un timp scurt;

Să se echipeze corespunzător – bocanci de munte, îmbrăcăminte adecvată sezonului, lanternă, trusă minimă de prim-ajutor, apă și hrană;

Să își planifice turele cu responsabilitate, astfel încât să ajungă la un loc sigur înainte de lăsarea serii (refugiu, cabană sau punctul de plecare).

„Este extrem de important ca fiecare turist să conștientizeze riscurile și să contribuie activ la prevenirea incidentelor. Ne dorim ca aceste sărbători să se desfășoare în condiții de siguranță și cu respect față de mediul montan.

Pentru orice informație sau sfat, ne puteți contacta prin Dispeceratul Național Salvamont – 0SALVAMONT (0725 826 668), iar pentru apeluri de urgență apelați 112.”

De asemenea, instituția recomandă turiștilor să utilizeze aplicația „Apel 112” dezvoltată de STS - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru o localizare mult mai precisă în momentul în care apelează numărul unic de urgență 112.

„Localizarea corectă a persoanei aflate în dificultate este esențială, în special în zonele montane, pentru scurtarea timpului de intervenție și pentru ca echipele de salvare să ajungă cât mai rapid la locul incidentului.”

Cum va fi vremea la munte

Vineri noaptea spre sâmbătă, la munte vremea a fost rece, cu înnorări temporare și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare, iar temperaturile au coborât semnificativ, mai ales în zonele înalte.

Sâmbătă, vremea rămâne mai rece decât normalul perioadei, cu cer temporar noros și precipitații slabe, predominant ninsori la altitudini mari și mixte în zona subcarpatică. Noaptea, local se vor semnala ceață și brumă.

Duminică, temperaturile vor crește ușor, dar vor rămâne în general sub cele obișnuite. La munte vor fi în continuare înnorări temporare și precipitații slabe, mai ales ninsori în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, iar pe parcursul zilei, izolat, pot apărea și descărcări electrice.