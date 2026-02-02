search
Luni, 2 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zi grea pentru salvamontiști: 94 de apeluri primite în ultimele 24 de ore. Peste 20 de persoane, transportate cu ambulanța

0
0
Publicat:

Salvamontiștii transmit luni, 2 februarie, că, în ultimele 24 de ore, au primit 94 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență. În acest interval, peste 20 de persoane au fost transportate cu ambulanța la spital.

22 de persoane au fost transportate cu ambulanța/FOTO: Salvamont Brașov
22 de persoane au fost transportate cu ambulanța/FOTO: Salvamont Brașov

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 94 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

În cazul acestor intervenții au fost salvate 94 de persoane. Dintre acestea, 22 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, pentru 2 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor”, transmite Salvamont România.

Salvamontiștii precizează că au primit și 33 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte !”, adaugă instituția.

La finalul lunii trecute, doi cetățeni ucraineni au fost salvați din Munții Maramureșului, după o misiune dificilă desfășurată în condiții meteo extreme. 

Apelul de urgență a fost când s-a constatat că cei doi bărbați, în vârstă de 34 și 36 de ani, se rătăciseră într-o zonă greu accesibilă, fără provizii și aflați deja în prag de hipotermie.

Cei doi au fost salvați de salvamontiști și polițiștii de frontieră din Maramureș, după ce au rămas blocați într-o zonă greu accesibilă, cu zăpadă de peste doi metri și temperaturi resimțite de -17°C.

Echipele de intervenție i-au găsit pe bărbați după trei ore de căutări, într-o stare de epuizare extremă și cu hainele înghețate. După ce au primit primul ajutor și au fost evaluați la spitalul din Vișeu, aceștia au fost transferați la un centru pentru migranți din Sighetu Marmației pentru formalitățile legale.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
digi24.ro
image
Pacienții cu boli cronice sunt nemulțumiți de neplata primei zile de concediu medical. A fost lansată o petiție
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
gandul.ro
image
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
mediafax.ro
image
Pontul anului în imobiliare: cât costă ”Castelul Gelsor” din Piața Unirii. Blocul cu 8 etaje al lui Sorin Ovidiu Vîntu, scos din nou la licitație
fanatik.ro
image
Românii au ocolit televizorul: căderi drastice de audiență în 2025. Doar Realitatea Plus a crescut enorm
libertatea.ro
image
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
digi24.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Scandal de proporții: Cristiano Ronaldo i-a informat pe arabi că nu mai joacă!
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Ce este listerioza, boala care i-a adus sfârşitul unui brăilean. Ar fi mâncat brânză contaminată de la magazin
observatornews.ro
image
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Tabel cu cele mai mici dobânzi la bănci în 2026. Unde poţi face un credit avantajos: calcul pentru un împrumut de 10.000 de euro
playtech.ro
image
Pensiile mizere pe care le primesc Mihai Neșu și sora lui. „Cât un brunch la Marriott! Și dacă i-ar da 5000 de lei ar fi o rușine!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cu vârf și îndesat! A venit "nota de plată", după scenele care l-au făcut pe Chivu să intre pe teren
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Lista pensionarilor care vor primi până la 628 de lei în plus! Banii se dau în funcție de oraș
mediaflux.ro
image
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
4 zodii ale căror viață se va schimba complet în februarie 2026. Capitole vechi se închid, o versiune veche moare, iar una nouă se naște
click.ro
image
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
click.ro
image
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
click.ro
Prințesa Mette Marit și pedofilul Jeffrey Epstein jpg
Prințesa și pedofilul! Cazul Epstein lovește și monarhia norvegiană, chiar în imaginea viitoarei regine!
okmagazine.ro
Kate Middleton foto profimedia 1069753317 (5) jpg
Mesajul de ultimă oră transmis de Kate Middleton după o apariție-surpriză! Ce o preocupă pe prințesă
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
uQ9SMZzKWrRAqG2HqHtB9L png
Descoperirea unui obicei neobișnuit al neanderthalienilor îi uimește pe arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce trebuie să pui în șifonier pentru a menține tot timpul un miros proaspăt și frumos. Trucurile simple care funcționează întotdeauna
image
4 zodii ale căror viață se va schimba complet în februarie 2026. Capitole vechi se închid, o versiune veche moare, iar una nouă se naște

OK! Magazine

image
Teroarea prin care a trecut Regele Charles: de ce monarhul a ținut secretă boala cu care s-a confruntat înainte de cancerul din 2024

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea