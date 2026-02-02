Zi grea pentru salvamontiști: 94 de apeluri primite în ultimele 24 de ore. Peste 20 de persoane, transportate cu ambulanța

Salvamontiștii transmit luni, 2 februarie, că, în ultimele 24 de ore, au primit 94 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență. În acest interval, peste 20 de persoane au fost transportate cu ambulanța la spital.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 94 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

În cazul acestor intervenții au fost salvate 94 de persoane. Dintre acestea, 22 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, pentru 2 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor”, transmite Salvamont România.

Salvamontiștii precizează că au primit și 33 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte !”, adaugă instituția.

La finalul lunii trecute, doi cetățeni ucraineni au fost salvați din Munții Maramureșului, după o misiune dificilă desfășurată în condiții meteo extreme.

Apelul de urgență a fost când s-a constatat că cei doi bărbați, în vârstă de 34 și 36 de ani, se rătăciseră într-o zonă greu accesibilă, fără provizii și aflați deja în prag de hipotermie.

Cei doi au fost salvați de salvamontiști și polițiștii de frontieră din Maramureș, după ce au rămas blocați într-o zonă greu accesibilă, cu zăpadă de peste doi metri și temperaturi resimțite de -17°C.

Echipele de intervenție i-au găsit pe bărbați după trei ore de căutări, într-o stare de epuizare extremă și cu hainele înghețate. După ce au primit primul ajutor și au fost evaluați la spitalul din Vișeu, aceștia au fost transferați la un centru pentru migranți din Sighetu Marmației pentru formalitățile legale.