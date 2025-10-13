„E mai mare rușinea”. Cum „modernizarea” unei parcări a redus numărul locurilor pentru autoturisme și a făcut trotuarul impracticabil

O parcare din cartierul Radu Negru din Brăila, proaspăt modernizată de Primărie, a stârnit furia locatarilor. În loc de confort, oamenii s-au trezit cu trotuare înguste, obstacole periculoase și mai puține locuri de parcare. De vină, spun ei, sunt noile alveole destinate spațiilor verzi, care ar fi fost amplasate fără logică.

„Asta e o buturugă peste care au turnat beton. Ia uitați! Ăsta a fost un stâlp de vreo 50 de ani, l-au lăsat aici. Și din borduri, nu știu care e firma cu bordurile, au încercat un fel de spațiu verde, dar nu ai unde să parchezi”, spune Cătălin Chivu, un localnic revoltat.

O femeie din zonă este și ea indignată: „Ăsta. Păi noaptea nu te împiedici de el? E mai mare rușinea, ce lucrare au făcut ei?! Aici a fost un tei și l-au tăiat că deranja, dar țeava asta care este aici?!”

Trotuare înguste și acces blocat pentru urgențe

Localnicii se plâng că trotuarele sunt aproape inexistente și că noile amenajări pot pune în pericol trecătorii. „Sunt cam înguste trotuarele. Dacă vine un bătrân, săracu’, cu un cadru din ăla, cade după el, nu poate să meargă sau să ții un copilaș de mână”, spune un alt bărbat.

Pe lângă disconfortul pietonilor, oamenii reclamă că noile alveole reduc numărul locurilor de parcare și pot îngreuna accesul mașinilor de pompieri sau al ambulanțelor. Unii locatari spun că noile alveole nu au rost: „Nu știu de ce le-au făcut aici. O să pună bălării în ele și o să se usuce”. Alții se plâng că „încurcă traficul” și că „n-avem loc de parcare. Dacă ar dispărea insula asta, s-ar crea locuri de parcare”. „E o tâmpenie, ia uitați! Parchează mașina aici, dacă poți”, adaugă un alt brăilean.

Răspunsul primarului: „E o obligație legală să avem și spații verzi”

În fața valului de nemulțumiri, primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, susține că proiectul a fost realizat conform legii și nu va fi modificat.

„Parcarea respectivă trebuie să aibă și spații verzi, pentru că ne-am săturat de parcări care arată ca un deșert în orașe. Se vor planta pomi, care vor ține umbră exact mașinilor locatarilor care sesizează aceste lucruri. E și obligație legală ca în parcările nou făcute să avem și spații verzi, nu doar asfalt și borduri. În concluzie, proiectul va rămâne așa cum este în momentul de față, având în vedere că am obținut toate avizele”, a declarat edilul pentru Digi24.

Lucrările fac parte dintr-un amplu proiect de modernizare a municipiului Brăila, însă pentru locuitorii din Radu Negru „modernizarea” pare, deocamdată, mai degrabă o sursă de haos decât de confort.