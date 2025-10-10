Video Invazie de vaci într-un cartier din Sibiu. Localnicii se plâng că animalele pasc zilnic printre blocuri și lasă mizerie pe trotuare

Într-un cartier din Sibiu, zeci de vaci pasc, aproape zilnic, printre blocuri, spre nemulțumirea locatarilor. Fenomenul are loc de mai bine de două luni în zona Henri Coandă Residence, conform presei locale.

Cei care locuiesc în cartier spun că diminețile lor au devenit un adevărat coșmar. În locul liniștii obișnuite, sunt întâmpinați de sunete de vaci, mizerie pe trotuare și pomi rupți.

„La început erau doar una sau două, dar acum vin câteva zeci. Trec prin cartier, fac mizerie și rup pomii”, a declarat un localnic, citat de publicația Ora de Sibiu.

Potrivit oamenilor, animalele ar proveni de la o fermă aflată în apropiere, iar personalul de acolo le-ar lăsa să ajungă nestingherite în zonă. Deși persoana responsabilă ar fi venit de mai multe ori să le ia înapoi, turmele continuă să vină zilnic.

„Poliția a venit de două-trei ori doar pentru a constata faptele. Au spus că nu pot face altceva decât să sancționeze proprietarul cu amendă, conform Legii 61. Au aplicat amenda, dar vacile au continuat să revină. Chiar au rupt și gardul, iar mizeria de pe trotuare este de nesuportat, pentru că animalele își fac nevoile în cartier”, a mai precizat un rezident.

Locuitorii cer acum autorităților locale să intervină ferm și să găsească o soluție permanentă pentru a opri pătrunderea animalelor în cartier.