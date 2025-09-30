Copii terorizați de educatoare și asistentă la o creșă din ARAD. Părinții au înregistrat amenințările: „Dacă faci pe tine, aceeași soartă: mănânci ciocolată maro”

O familie din Arad a descoperit, cu ajutorul unui microfon ascuns în hainele fiului lor de trei ani, abuzurile la care erau supuși copiii din creșa la care mergea copilul. Deși au pus înregistrările la dispoziția autorităților de patru luni, nu s-a luat nicio măsură.

Totul a început atunci când băiețelul a început să refuze să meargă la creșă. Părinții au observat schimbări de comportament și au încercat să afle cauza. În timp ce micuțul spunea frânturi de fraze precum „doamna-doamna mi-a dat na-na”, sugerând că a fost bătut la creșă, educatoarele susțineau că „el nici nu știe să vorbească” și că minte.

„Spunea că doamna-doamna mi-a dat na-na. Le-am și spus ce îmi spune copilul, le-am rugat să nu se mai repete. Dânsele mă acuzau tot pe mine că de fapt copilul minte, el nici nu știe să vorbească, cum îl înțeleg eu? La o altă grădiniță merge foarte fericit, îi place”, a povestit pentru Observator Codruța Cotrău, mama copilului.

Microfonul cusut în hăinuţe

Îngrijorați, părinții au decis să ascundă un microfon, pe care l-au cusut în hăinuțele fiului lor. Așa au descoperit limbajul violent și amenințările aproape inimaginabile. „Deci dacă faceți *** pe voi, afară zburați la lup și la poliție. Dacă te *** pe tine ***, ferească-te Dumnezeu, iau *** ăla și te fac pe cap, pe față, ți-l bag pe gură, tot te fac de ***. Ai înțeles?”, se aude vocea unei educatoare.

În altă înregistrare, aceeași femeie îl avertizează pe copil: „Dacă faci pe tine, aceeași soartă: mănânci ciocolată maro”.

În alte înregistrări apar și asistenta medicală și îngrijitoarea. „Ieși afară, *** că te iau de urechi! Las’ că te închid acolo și acolo stai și la noapte singură. Cine-i acolo la televizor? Dă să chem poliția să o ducă pe ***”, spune una dintre femei. Asistenta recunoaște chiar că l-a lovit pe un copil: „Aha! I-am *** una în cap cu bluza și cred că l-am lovit cu fermoarul”, iar răspunsul educatoarei este uluitor: „Foarte bine!”.

Educatoarea și îngrijitoarea au demisionat

După ce părinții au confruntat conducerea creșei cu probele audio, educatoarea și îngrijitoarea și-au dat demisia, dar asistenta medicală însă a rămas în funcție.

Între timp, familia a depus plângere la poliție, la Inspectoratul Școlar și la Direcția de Asistență Socială.

„Până la acest moment nu s-a efectuat niciun demers în dosarul penal. Nu au fost audiate niciuna dintre cele trei făptuitoare. Au mai fost depuse sesizări și plângeri, și tot așa, nu s-a luat nicio măsură”, a declarat avocata familiei, Oana-Andreia Berar.

Ce spun autorităţile

Reacțiile instituțiilor sunt contradictorii.

„Nu am nicio bază legală ca să pot să impun o suspendare a unui angajat dacă nu există probe în acest sens”, a precizat Oana Pârvulescu, director DAS Arad.

La rândul său, reprezentantul IPJ Arad, Mădălin Herbei, a anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, iar Inspectoratul Școlar a transmis că, în funcție de hotărârea judecătorească, persoanele implicate ar putea fi definitiv îndepărtate din învățământ.

„În funcție de rezolvarea acestui proces, vor avea dreptul sau nu să intre în învățământ din nou. Nu se pune problema în acest moment”, a explicat Marius Gondor, ISJ Arad.

Între timp, băiatul de trei ani a fost mutat la o altă grădiniță, primește consiliere și este monitorizat de Direcția pentru Protecția Copilului, iar părinții săi cer ca justiția să acționeze și ca cei vinovați să nu mai aibă ocazia să se apropie vreodată de copii.