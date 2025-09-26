search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Ultimele știri

Video Îngrijitoarea unei creșe, condamnată la opt ani de închisoare pentru abuz „sadic” asupra a 21 de bebeluși. Ce putea să le facă unor copii de câteva luni

O angajată a unei creșe, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru multiple acuzații de cruzime față de copii, după ce a abuzat 21 de bebeluși.

Roksana Lecka, din Hounslow, vestul Londrei, a recunoscut șapte acuzații de cruzime față de o persoană cu vârsta sub 16 ani și a fost condamnată pentru alte 14 acuzații privind acțiunile sale „gratuite” și „sadice” la două creșe, potrivit BBC. Pentru alte trei acuzații a fost găsită nevinovată.

Infracțiunile de care a fost acuzată au ieșit la iveală în iunie 2024, după ce a fost trimisă acasă pentru că a ciupit mai mulți copii la grădinița Riverside din Twickenham, sud-vestul Londrei.

„Ai comis multiple acte de violență gratuită. I-ai ciupit, pălmuit, lovit cu pumnul, bătut și lovit cu piciorul. I-ai tras de urechi, de păr și de degetele de la picioare. Ai aruncat copiii cu capul în jos în pătuțuri. Le-ai provocat vânătăi și urme roșii persistente. Când ai comis aceste acte de cruzime, te uitai la ceilalți membri ai personalului pentru a te asigura că nu te privesc. Adesea, copilul era liniștit și fericit (...) înainte ca tu să îi provoci în mod deliberat durere, făcându-l să plângă, să se arcuiască, să încerce să scape sau să se zvârcolească în suferință” i-a spus acuzatei, la Curtea Coroanei din Kingston, judecătoarea Sarah Plaschkes.

O mamă, al cărei copil a fost lovit în față de inculpată, a declarat în fața instanței: „Nu am fost acolo să îi protejăm”.

Femeia a dat vina pe canabis.FOTO captură video YouTube The Mirror
Femeia a dat vina pe canabis.FOTO captură video YouTube The Mirror

O familie s-a mutat definitiv din Londra după incident, în timp ce alți părinți au suferit rupturi în relațiile lor în urma suferințelor provocate de acțiunile îngrijitoarei.

Avocata inculpatei, Arlette Piercy, a declarat că tânăra și-a exprimat remușcările și a invocat ca circumstanțe atenuante vârsta și faptul că, în esență, ar fi o persoană bună. 

A dat vina pe consumul de canabis

Într-un document înaintat instanței, îngrijitoarea a spus că a reflectat asupra acțiunilor sale, că dorește să-și ceară scuze părinților și că folosirea canabisului pentru propriul consum a transformat-o într-o altă persoană.

Avocata femeii a mai spus că Lecka a fost agresată în timpul detenției, descriind experiența sa în închisoare ca fiind „extrem de dificilă” .

Lecka a lucrat la grădinița Riverside între ianuarie și iunie 2024. Mai mulți părinți au reclamat că au sesizat leziuni și vânătăi neobișnuite la copiii lor 7  în lunile martie și mai ale acelui an.

Femeia era dependentă de canabis și de vaping în acea perioadă, lucru pe care nu l-a declarat grădiniței.

Victimele în acest caz sunt doar bebeluși, cel mai mic având doar 10 luni la momentul comiterii infracțiunilor, potrivit detectivului inspector Sian Hutchings, de la Poliția Metropolitană, care a mărturisit că ofițerii care au anchetat acțiunile lui Lecka au fost șocați de „lipsa de responsabilitate a Roksanei și de incapacitatea ei de a-și explica acțiunile nejustificate”.

„Vreau să laud puterea părinților pe parcursul acestei anchete. Nu-mi pot imagina cât de îngrozitor a fost să stea în sala de judecată și să asculte abuzurile pe care Lecka le-a săvârșit asupra copiilor lor”, a adăugat detectivul. 

Europa

