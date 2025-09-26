Video Îngrijitoarea unei creșe, condamnată la opt ani de închisoare pentru abuz „sadic” asupra a 21 de bebeluși. Ce putea să le facă unor copii de câteva luni

O angajată a unei creșe, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru multiple acuzații de cruzime față de copii, după ce a abuzat 21 de bebeluși.

Roksana Lecka, din Hounslow, vestul Londrei, a recunoscut șapte acuzații de cruzime față de o persoană cu vârsta sub 16 ani și a fost condamnată pentru alte 14 acuzații privind acțiunile sale „gratuite” și „sadice” la două creșe, potrivit BBC. Pentru alte trei acuzații a fost găsită nevinovată.

Infracțiunile de care a fost acuzată au ieșit la iveală în iunie 2024, după ce a fost trimisă acasă pentru că a ciupit mai mulți copii la grădinița Riverside din Twickenham, sud-vestul Londrei.

„Ai comis multiple acte de violență gratuită. I-ai ciupit, pălmuit, lovit cu pumnul, bătut și lovit cu piciorul. I-ai tras de urechi, de păr și de degetele de la picioare. Ai aruncat copiii cu capul în jos în pătuțuri. Le-ai provocat vânătăi și urme roșii persistente. Când ai comis aceste acte de cruzime, te uitai la ceilalți membri ai personalului pentru a te asigura că nu te privesc. Adesea, copilul era liniștit și fericit (...) înainte ca tu să îi provoci în mod deliberat durere, făcându-l să plângă, să se arcuiască, să încerce să scape sau să se zvârcolească în suferință” i-a spus acuzatei, la Curtea Coroanei din Kingston, judecătoarea Sarah Plaschkes.

O mamă, al cărei copil a fost lovit în față de inculpată, a declarat în fața instanței: „Nu am fost acolo să îi protejăm”.

O familie s-a mutat definitiv din Londra după incident, în timp ce alți părinți au suferit rupturi în relațiile lor în urma suferințelor provocate de acțiunile îngrijitoarei.

Avocata inculpatei, Arlette Piercy, a declarat că tânăra și-a exprimat remușcările și a invocat ca circumstanțe atenuante vârsta și faptul că, în esență, ar fi o persoană bună.

A dat vina pe consumul de canabis

Într-un document înaintat instanței, îngrijitoarea a spus că a reflectat asupra acțiunilor sale, că dorește să-și ceară scuze părinților și că folosirea canabisului pentru propriul consum a transformat-o într-o altă persoană.

Avocata femeii a mai spus că Lecka a fost agresată în timpul detenției, descriind experiența sa în închisoare ca fiind „extrem de dificilă” .

Lecka a lucrat la grădinița Riverside între ianuarie și iunie 2024. Mai mulți părinți au reclamat că au sesizat leziuni și vânătăi neobișnuite la copiii lor 7 în lunile martie și mai ale acelui an.

Femeia era dependentă de canabis și de vaping în acea perioadă, lucru pe care nu l-a declarat grădiniței.

Victimele în acest caz sunt doar bebeluși, cel mai mic având doar 10 luni la momentul comiterii infracțiunilor, potrivit detectivului inspector Sian Hutchings, de la Poliția Metropolitană, care a mărturisit că ofițerii care au anchetat acțiunile lui Lecka au fost șocați de „lipsa de responsabilitate a Roksanei și de incapacitatea ei de a-și explica acțiunile nejustificate”.

„Vreau să laud puterea părinților pe parcursul acestei anchete. Nu-mi pot imagina cât de îngrozitor a fost să stea în sala de judecată și să asculte abuzurile pe care Lecka le-a săvârșit asupra copiilor lor”, a adăugat detectivul.