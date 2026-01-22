Video Scene șocante într-un restaurant din Rădăuți: un tânăr a fost bătut în timp ce făcea live pe TikTok

Un tânăr din Rădăuți, Suceava, a fost atacat săptămâna aceasta într-un restaurant, iar agresorului i-a fost emis un ordin de protecție de către polițiști.

Potrivit presei locale, acesta a fost bătut în timp ce se afla live pe TikTok. În imagini se poate vedea cum bărbatul intră în restaurant, îndreptându-se direct către tânăr, pe care a început să îl lovească.

Tânărul a lăsat telefonul pe masă, astfel că nu se poate vedea cum s-a desfășurat conflictul. Angajații restaurantului le-au cerut celor doi în mod repetat să se oprească și să părăsească incinta.

Spre final, tânărul ia telefonul de pe masă, văzându-se astfel rănile pe care le-a suferit la nivelul feței în urma incidentului.

Ulterior, acesta a publicat videoclipul pe contul său personal de Instagram.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru agresiune și au emis un ordin de protecție împotriva bărbatului care l-a lovit pe tânăr.