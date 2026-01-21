Video Răfuială între doi șoferi în trafic. Cel care a pornit conflictul s-a pus cu cine nu trebuie și a scăpat cu fuga

O bătaie între doi șoferi a fost surprinsă pe o cameră de bord al unui alt participant la trafic, martor al disputei celor doi protagoniști.

Din imagini se poate vedea cum unul dintre șoferi coboară din mașină, se apropie de autoturismul ân care era șoferul care l-a deranjat și îi spune ceva acestuia, băgând de câteva ori mâna pe geam ca și cum l-ar lovi.

Bărbatul revine la mașina sa și dă să plece, dar urmează replica.

Celălalt conducător auto coboară nervos la rândul său din mașină și începe să-i distribuie celuilalt mai mulți pumni prin geamul deschis.

În cele din urmă, individul care a pornit scandalul își dă seama că fuga e rușinoasă, dar sănătoasă pentru el, demarând cu celălalt ins agățat de portieră. Confruntarea s-a întâmplat miercuri, 21 ianuarie, la Buzău.