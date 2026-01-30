Un cunoscut traper, implicat într-un scandal cu spray-uri iritante și cuțite într-o sală de fitness din București

Șapte tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, au fost reținuți de polițiștii din București după ce, într-o sală de fitness din Sectorul 6, au scos din bagaje arme albe și spray-uri iritant-lacrimogene în timpul unui conflict verbal care a degenerat.

Potrivit surselor Adevărul, conflictul a avut loc in incinta sălii de fitness SAS Gym situată la adresa din București, Dr.Taberei, nr. 84, sector 6.

Una din persoanele implicate este cântărețul de muzică trap, Andrei Mihalache, cu numele de scenă „Mgk666”, adaugă sursele.

„La data de 29 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 25 Poliție au reținut șapte tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind savârșirea infracțiunilor de portul fără drept de substanțe sau obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În fapt, la data menționată, în jurul orei 00.30, Secția 25 Politie a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unei săli de fitnees, din Sectorul 6, mai multe persoane se agresează fizic, folosind arme albe”, transmite Poliția Capitalei.

Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit, la ieșirea din incinta locației, mai multe persoane, care ar fi fost implicate în conflict. Au efectuat controale corporale și le-au verificat bagajele,

Polițiștii i-au controlat corporal pe tineri și bagajele acestora, găsind două cuțite tip briceag de 23 cm și 47 cm, un cuțit tip sabie de 47 cm și spray-uri iritant-lacrimogene, care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Și în toaleta dintre etaje au fost găsite abandonate: o borsetă în care se afla un briceag cu lama de 15 cm, o borsetă în care se afla un pistol tip airsoft și o macetă cu lama de 60 cm.

De asemenea, nouă persoane au fost duse la secție pentru clarificarea situației și luarea măsurilor legale.

„În baza probatoriului administrat în cauză, s-a stabilit că, în timp ce se aflau la vestiarul din incinta sălii de fitness, ar fi pornit un conflict verbal, între un tânăr, în vârstă de 28 de ani și alți șapte tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, aceștia adresându-și, reciproc, amenințări.

Ulterior, conflictul ar fi degenerat, tinerii manipulând în scop de intimidare, mai multe arme albe, pe care le-ar fi scos din bagajele personale, fără a fi folosite în agresiune”, adaugă instituția citată.

S-a stabilit că, în timp ce se aflau în vestiarul situat la etajul 3 al locației, a existat un conflict verbal în care și-au adresat reciproc amenințări, care au degenerat în afișarea și manipularea, în scop de intimidare, a unor arme albe pe care le-au scos din bagajele personale, fără a fi folosite efectiv în agresiune.

Mai multe persoane aflate în vestiar au părăsit locația, speriate și indignate de comportamentul tinerilor.

Prin faptele lor, cei șapte tineri, cu vârste între 16 și 25 de ani, au tulburat ordinea și liniștea publică și au fost reținuți pentru 24 de ore. În continuare, polițiștii încearcă să identifice și bănuitul de 28 de ani implicat în incident.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 25 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor portul fără drept de substanțe sau obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.