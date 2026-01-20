Mai mulți tineri care petreceau într-un club de manele din centrul Iașiului s-au luat la bătaie cu bodyguarzii, conflictul mutându-se ulterior în stradă, unde au fost rănite mai multe persoane. Incidentul a avut loc weekendul trecut la Crazy Frog Pub, situat în zona CUB, unde, potrivit martorilor, muzica dată prea tare ar fi fost declanșatorul conflictului.

Sursă video: BZI

„Bătaia a început în clubul Crazy Frog, de acolo, între băieți și bodyguarzi. Băieții care se băteau au ieșit afară, iar afară, băieții de la securitate au bătut patru persoane. Bătaia a început pentru că cei loviți nu au înțeles ce spuneau bodyguarzii, din cauza muzicii tare. Patronul clubului și alți cetățeni de etnie romă au tăbărât cu pumnii și picioarele pe acei băieți”, a declarat un martor.

Reporterii s-au deplasat la club, însă unitatea era închisă și apelurile telefonice către reprezentanții locației au rămas fără răspuns. Programul afișat pe pagina oficială a clubului arată că unitatea se va redeschide joi pentru petrecăreți.

Conflictul s-a extins pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, unde unul dintre tinerii loviți a sunat la 112.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Iași, „la data de 18 ianuarie a.c., Secția nr. 3 Poliție Iași a fost sesizată prin apel 112 de către un tânăr, de 20 de ani, care a reclamat că, în timp ce se afla pe bulevard, a fost agresat fizic. Din verificările efectuate a rezultat că acesta, împreună cu un alt tânăr de 20 de ani, ar fi avut un conflict spontan cu un grup de tineri. În cadrul incidentului, tânărul a fost lovit cu un obiect tăietor-înțepător, iar celălalt a fost stropit cu spray iritant lacrimogen. Ambii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, cercetările continuând pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale corespunzătoare”, a declarat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt al IPJ Iași.

Rămâne de văzut ce măsuri vor fi dispuse față de persoanele implicate în acest incident violent din cartierul Alexandru, care a implicat atât petrecăreți, cât și angajați ai clubului.