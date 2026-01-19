Video Cei patru tineri din galeria FCSB care au lovit cu pumnii și picioarele trei minori, într-un tramvai, au fost puși sub acuzare

Procurorii bucureşteni i-au pus sub acuzare pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice pe cei patru tineri care, în noiembrie 2025, au bătut trei minori, într-un tramvai, incident în urma cărui două dintre victime au obținut certificate medico-legale.

Unul dintre agresori a fost arestat preventiv, iar ceilalţi trei au fost plasaţi în arest la domiciliu.

„În urma administrării probatoriului s-au stabilit următoarele: la data de 22.11.2025, în jurul orei 18:12, în timp ce se aflau într-un tramvai al liniei STB 21, între staţiile Teiul Doamnei - Ziduri Moşi, sector 2 Bucureşti, cei patru inculpaţi şi o persoană neidentificată în acest moment, în urma unui conflict spontan, au agresat fizic persoanele vătămate S.I., M.R.M. şi M.A, prin aplicarea mai multor lovituri cu pumnii şi picioarele, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică”, precizează Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, luni, 19 ianuarie, într-un comunicat.

În cazul unuia dintre cei doi adolescenți care au ajuns la medic s-au constatat leziuni care necesită trei-patru zile de îngrijiri medicale, iar în cazul celuilalt s-a stabilit că victima are nevoie de una-două zile de îngrijiri medicale.

Cine sunt cei patru agresori

Amintim că, în data de a 22 noiembrie 2025, Poliția Capitalei a fost sesizată prin 112 după ce mai multe persoane au fost agresate într-un tramvai.

Ancheta, preluată de Serviciul Grupuri Infracționale Violente, a stabilit că patru persoane ar fi atacat trei minori, de 15 și 16 ani, lovindu-i cu pumnii și picioarele la nivelul capului și al corpului.

Potrivit surselor Adevărul, inculpații sunt:

Zainea Patris Antonio Mihai - 17 ani

Andrei Cristian Ștefan - 21 ani

Dincă Adrian Laurențiu - 14 ani

Suruparu Luca Mihai - 17 ani

Pe 15 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov.

În urma activităților desfășurate, cei patru agresori au fost reținuți într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.