Poliţişti ameninţaţi cu topoarele de doi scandalagii care ascultau muzică la maxim. S-a tras și un foc de armă

Un echipaj de poliţie din Neamţ a fost ameninţat cu topoarele de doi bărbaţi care erau supăraţi că li s-a cerut să dea muzica mai încet, sesizarea fiind făcută de o vecină a acestora.

Doi bărbați din județul Neamț au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce au sărit la polițiști cu topoarele. Oamenii legii au fost sesizați de o femeie că indivizii tulbură liniștea cu muzică dată la refuz, scrie News.

”Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, moment în care, doi bărbaţi, de 25, respectiv 49 de ani, au manifestat un comportament agresiv faţă de poliţişti, ameniţându-i cu acte de violenţă, folosind două unelte de tip topor. În contextul în care bărbaţii au refuzat să se conformeze somaţiilor legale şi au continuat comportamentul violent, unul dintre poliţişti a făcut uz de armamentul din dotare, trâgând un foc de avertisment în plan vertical”, au afirmat poliţiştii.

Bărbaţii au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Procurorii de pe lângă Judecătoria Roman continuă cercetările în acest caz.