Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
Fiul manelistului Sandu Ciorbă, condamnat pentru viol și urmărit internațional, a fost prins în Spania

Publicat:

Un tânăr de 26 de ani, condamnat pentru viol și urmărit internațional, a fost depistat și arestat pe teritoriul Spaniei, în urma unei operațiuni comune derulate de Poliția Română și autoritățile spaniole. Surse judiciare afirmă că persoana în cauză este Csorba Alexandru, fiul manelistului Sandu Ciorba.

Csorba Alexandru ar fi drogat și violat o fată. FOTO: Poliția Română
Csorba Alexandru ar fi drogat și violat o fată. FOTO: Poliția Română

În prezent, bărbatul se află în custodia autorităților judiciare spaniole, urmând să fie declanșată procedura de predare către România, în baza mandatului european de arestare emis pe numele său.

Persoana în cauză este Csorba Alexandru, fiul cunoscutului interpret de manele Sandu Ciorba.

Tânărul, condamnat de Judecătoria Cluj-Napoca la 5 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol, era căutat la nivel național și internațional. Conform anchetatorilor, în noaptea de 29 spre 30 iunie 2020, acesta, împreună cu alte două persoane, ar fi dus o minoră într-o zonă izolată de la marginea municipiului Cluj-Napoca, unde i-ar fi oferit o pastilă cu efecte psihoactive și, prin violență, ar fi constrâns-o să întrețină raporturi sexuale.

Operațiunea de localizare și arestare a fost desfășurată cu sprijinul Poliției Naționale a Regatului Spaniei, iar cooperarea internațională a fost asigurată prin intermediul Biroului Sirene România din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – IGPR.

Acțiunea a fost realizată la data de 8 octombrie 2025, de către polițiștii Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri, împreună cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale din Cluj, în cadrul unei operațiuni ENFAST, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române.

