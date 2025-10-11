Ce pedeapsă a primit un bărbat care a violat și ucis o adolescentă după ce a păcălit-o că își caută câinele

Un bărbat din Indiana a fost executat pentru violul și uciderea unei adolescente, după ce a păcălit-o să îl lase în casa ei, pretinzând că își caută câinele pierdut, relatează Mirror.co.uk.

Victima, Stacy Payne, în vârstă de 15 ani, a fost atacată în locuința ei din Dale de Roy Lee Ward, care avea 29 de ani la momentul crimei. Ward a intrat cu forța, a legat-o și a atacat-o brutal, în timp ce sora victimei a auzit țipetele și a sunat la poliție.

În timpul audierilor pentru clemență, avocații statului au prezentat detalii îngrozitoare despre atacul din 11 iulie 2001, care a șocat întreaga comunitate. „A fost oribil. Toată lumea era tulburată și supărată. E trist,” a declarat vecina Carolyn Black.

Execuția lui Ward a avut loc imediat după miezul nopții, pe 10 octombrie, prin injecție letală. El a fost declarat decedat la ora 12:33, conform Departamentului de Corecție din Indiana. Oficialii au precizat că ultimele sale cuvinte au fost: „Brian le va citi.”

Inițial, execuția era programată acum 22 de ani, însă Ward a epuizat toate căile de atacare a sentinței. Guvernatorul Mike Braun i-a refuzat cererea de grațiere în septembrie, urmând recomandarea Comisiei de Eliberare Condiționată din Indiana.

Înainte de execuție, Ward depusese două procese federale pentru a întârzia procedura, contestând procesul de injecție letală și protocoalele generale de execuție, dar ulterior le-a retras. Într-un acord depus pe 2 octombrie, echipa legală a lui Ward și Biroul Procurorului General din Indiana au convenit asupra modului de manipulare și depozitare a medicamentelor folosite la execuție.