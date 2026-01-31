Video Nepăsare fatală: patru tineri din Botoșani sunt căutați de poliție, după ce au fost martori la moartea unui bărbat

Poliția din Botoșani caută mai mulți tineri care apar în imaginile surprinse de camerele de supraveghere în seara în care un bărbat de 38 de ani a murit după o cădere suspectă, în fața unui bloc din municipiu.

Iulian Pavel, un botoșănean în vârstă de 38 de ani, a căzut de pe treptele unei scări de bloc și s-a izbit puternic cu capul de ciment. S-a întâmplat pe 23 ianuarie iar moartea este considerată una suspectă.

Iulian ieșise de la serviciu și urma să se întâlnească cu niște prieteni în apartamentul unui bloc din oraș. Se oprise la o scară aflată la câteva zeci de metri de locuința sa.

Intrarea în imobil era securizată cu interfon, iar amicul pe care-l vizita venise acasă din străinătate și nu avea instalat aparatul și în propriul apartament. Iulian ar fi fost astfel nevoit să sune la vecini pentru a i se permite accesul în interior.

Prietenii săi susțin că i-ar fi deschis un bărbat care locuiește la parter și care a ieșit nervos din locuință. Iulian ar fi fost lovit de acesta și astfel s-a dezechilibrat și a căzut pe spate, de la o înălțime de aproximativ un metru.

”În cădere, pe spate, ar fi suferit un puternic traumatism cranian. „A căzut ca un copac”, spunea unul dintre cei cu care a copilărit Iulian. Nu a avut de ce să se agațe în cădere, astfel că impactul cu cimentul i-a fost fatal. Capul i s-a lovit de suprafața dură de pe aleea din fața blocului, iar cutia craniană i-ar fi fost inundată cu sânge din cauza unei hemoragii declanșată de impact”, scrie Botoșăneanul.

Locatarul apartamentului de la parter care a deschis ușa blocului l-ar fi verificat imediat după ce a căzut, după care ar fi intrat în casă. Prin zonă au trecut și trei tineri, un băiat și două fete care l-au observat pe Iulian și s-ar fi uitat la el. S-ar fi oferit să sune la 112 pentru a cere ajutorul echipajului medical de pe ambulanță.

Între timp, vecinul de la parter ar fi ieșit din nou și i-ar fi verificat pulsul. Le-ar fi spus tinerilor că va suna el la 112, lucru pe care l-a și făcut. La sosirea ambulanței, el se afla lângă Iulian. Unii spun că ar fi urcat inclusiv în ambulanță și l-ar fi însoțit la spital, pe drum dându-și seama că starea lui este foarte gravă. La spital însă s-ar fi făcut nevăzut.

Starea bărbatului a fost într-adevăr una extrem de gravă și a impus transferul său la Suceava. A doua zi, sâmbătă, el a murit a murit.

Informații cheie despre acest caz ar putea avea cei trei tineri care s-au oprit imediat după ce Iulian Pavel a căzut.

În cadrul anchetei sunt avute în vedere aceste persoane care au tranzitat zona în jurul orei 22:00 pentru a fi audiate. Polițiștii desfășoară activități pentru identificarea lor, prin urmărirea imaginilor de pe camerele video situate pe traseul parcurs de cei trei.

Un prieten al victimei a scris sâmbătă pe Facebook despre acest subiect, după ce a văzut imaginile filmate.

”Revenind la ceea ce s-a întâmplat în seara fatidică, observ niște GAFE IMPARDONABILE atât de la autorități, cât și de la acei trecători:

1. AMBULANȚA - sosește la fața locului FĂRĂ A AVEA LUMINILE ALBASTRE APRINSE, semn că ori nu a fost considerat un caz urgent, ori cel/cei care au sunat la 112 nu au expus situația corect. Concret, procedural vorbind, când o persoană zace fără cunoștință SE IMPUNE URGENȚA!

2. SPIRITUL CIVIC - dezastruos. 4 oameni văd cum o persoană zboară de pe scări și rămâne lată pe jos. Se impunea urgența apelului către 112.

Acest timp prețios pierdut, poate, a făcut diferența dintre moarte și viață, din păcate”, a scris prietenul victimei.