Video Doi șoferi din Dorohoi au ajuns la poliție, după ce s-au luat la pumni în mijlocul străzii

Doi bărbați din municipiul Dorohoi au fost reținuți de poliție, după ce s-au dat jos din mașinile lor și s-au luat la bătaie în mijlocul străzii.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au fost sesizați, vineri, cu privire la faptul că doi bărbați s-ar fi agresat reciproc în trafic, în municipiul Dorohoi, scrie presa locală.

Sursa: Facebook / BotosaniNews

În urma verificărilor efectuate, a fost stabilită identitatea celor două persoane, este vorba de un bărbat, de 57 de ani, și un tânăr, de 35 de ani, ambii din municipiul Dorohoi.

„Pe fondul unui conflict spontan, aceștia s-au agresat reciproc, tulburând ordinea si liniștea publică. Cei doi se află la sediul poliției, unde urmează să fie sancționați contravențional pentru faptul că au provocat scandal în spațiul public, conform Legii 61 din 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, precizează reprezentanții Poliției Botoșani.

Potrivit surei citate, persoanele implicate nu au depus, până în acest moment, plângere penală, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe