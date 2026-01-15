Video Tânăr de 19 ani, reținut după ce a intrat într-un liceu din Găești și a lovit cu bâta un elev până l-a băgat în spital

Un tânăr de 19 ani a pătruns într-o sală de clasă a unui liceu din Găești și a bătut un elev de 17 ani cu o bâtă. El a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive, a anunțat joi seara Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița.

„Pe parcursul zilei de astăzi, 15 ianuarie a.c., în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti, un tânăr, de 19 ani, a fost reținut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, în calitate de suspect, fiind cercetat în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârşirea infracțiunilor de lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice”, precizează IPJ Dâmbovița.

Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi intrat joi în incinta unității de învățământ și l-ar fi lovit pe elev cu o bâtă. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. Momentul violent a fost filmat de elevi.

Vineri, agresorul urmează să fie prezentat în fața instanței, care va decide asupra unei măsuri preventive.

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a transmis, într-un comunicat, că prima reacție a unor elevi a fost să filmeze agresiunea, în loc să alerteze cadrele didactice.

În urma incidentului, Primăria Găești a anunțat întărirea măsurilor de securitate în unitățile de învățământ, inclusiv control mai strict al accesului persoanelor străine și intensificarea colaborării cu Poliția și Jandarmeria pentru prevenirea unor situații similare.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.