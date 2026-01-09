Român judecat în Italia după ce și-a bătut soția cu sălbăticie. „Spune-i mamei tale la revedere, pentru că o voi omorî”

Un bărbat român în vârstă de 27 de ani, aflat în prezent în închisoare, este acuzat de maltratare, agresiune sexuală și violență domestică.

Un român în vârstă de 27 de ani, aflat este judecat pentru că a biciuit-o pe soția sa după ce a dezbrăcat-o „ca să nu-i strice hainele scumpe”.

Ca să o împiedice să țipe, individul i-a îndesat o șosetă în gură și, în timp ce o bătea cu cureaua, îi punea întrebări de genul: „E adevărat că femeile sunt prostituate?”. Iar dacă ea dădea din cap, o lovea mai tare, scrie larena.it.

„Când se întorcea de la muncă, mă lua în camera lui, dădea muzica mai tare și mă lovea până am fost desfigurată”, a spus ea printre lacrimi în fața instanței.

Femeia le-a povestit judecătorilor, cu lacrimi în ochi, cum a îndurat ani întregi de abuzuri din partea soțului. Nici măcar sarcina femeii nu l-a oprit : „Îmi protejam burtica”, a mai spus femeia.

În august 2023 a avut loc un episod pe care la povestit. „Fuseserăm la piscină, era o zi liniștită, dar parcarea era aglomerată și i-am făcut câteva semne ca să-l ajut să iasă. Când m-am urcat în mașină, mi-a spus: «Vorbești prea mult, te omor»”, a mai spus ea.

În loc să meargă acasă, s-a oprit pe un drum de țară și i-a spus fetiței: „Spune-i mamei tale la revedere, pentru că o voi omorî”, iar ei: „Voi face cinci ani de pușcărie, dar tu vei rămâne pentru totdeauna sub pământ”. Copila a început să plângă, iar el nu a făcut nimic.

Însă ajunși acasă, după ce a culcat fetița, românul a târât-o pe femeie în dormitor, a dezbrăcat-o și a forțat-o să se întindă cu fața în jos. „M-a bătut timp de o oră, apoi m-a întors, mi-a pus o pernă pe față și m-a violat”, a mai spus soția în fața anchetatorilor. Procesul va continua la sfârșitul lunii.