Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
Video „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul”. Sindicaliștii Europol denunță condițiile degradate din sediul IPJ Botoșani

Publicat:

Sindicaliștii Europol au atras atenția vineri asupra condițiilor inacceptabile din sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, distribuind imagini în care se vede cum plouă în clădire, iar pereții sunt plini de infiltrații.

Sindicaliștii Europol denunță condițiile degradate din sediul IPJ. FOTO: Captură Video / Facebook
Sindicaliștii Europol denunță condițiile degradate din sediul IPJ. FOTO: Captură Video / Facebook

„Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie. Polițiștii rutieri din Botoșani, la fiecare ploaie, trăiesc cu teama că le poate cădea tavanul sau tencuiala infiltrată peste ei, dar mai ales cu frica de a nu fi electrocutați de curentul care se scurge din prize odată cu apa ce se prelinge pe podea”, au transmis reprezentanții sindicatului, pe pagina de Facebook a organizației.

Potrivit acestora, polițiștii sunt nevoiți să-și desfășoare activitatea în condiții improprii, fiind obligați să invite cetățenii în oraș pentru a le lua declarații sau să redacteze documentele pe capota autospecialei de poliție, doar pentru a evita intrarea în sediul îmbibat de apă în toți pereții. Sindicaliștii subliniază că astfel de condiții afectează siguranța personalului, dar și buna desfășurare a activităților specifice.

În replică, conducerea IPJ Botoșani a transmis că imobilul a fost achiziționat în anul 2006, într-o stare tehnică precară. „De-a lungul timpului, în funcție de fondurile alocate, au fost efectuate lucrări de reparații, igienizare și alte amenajări necesare desfășurării activităților specifice. În momentul în care condițiile meteorologice vor permite, se va proceda la realizarea imediată a unor lucrări de reparații sau intervenții de amploare, fiind efectuate în paralel demersuri pentru identificarea unui alt imobil care să permită relocarea structurilor ce își desfășoară activitatea în clădirea respectivă”, se arată în comunicatul IPJ Botoșani.

Reprezentanții instituției au subliniat că lucrările de reparații depind de fondurile alocate și că situația actuală este o consecință a stării precare în care a fost achiziționat imobilul. Totodată, au menționat că sunt în curs de identificare a unui alt sediu pentru structurile desfășurate în clădirea afectată, pentru a asigura siguranța polițiștilor și desfășurarea normală a activităților.

Sindicaliștii Europol au evidențiat contrastul între standardele la care ar trebui să corespundă o „poliție europeană” și realitatea din teren. „Avem pretenții de poliție europeană, dar strângem apa cu fărașul la fiecare ploaie”, au repetat aceștia, subliniind că situația nu este doar incomodă, ci și periculoasă pentru viața și sănătatea polițiștilor.

Aceștia cer autorităților măsuri urgente pentru remedierea problemelor structurale și modernizarea sediului, astfel încât polițiștii din Botoșani să-și poată desfășura activitatea în condiții sigure, fără riscul de accidente sau expunerea la curentul electric pe fondul infiltrațiilor.

Botoşani

