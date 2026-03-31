Un fost ministru al Mediului anunță că nu va vota proiectul de lege care dublează cota de recoltare la urși: „Pune pe masa «băieților deștepți» sute de exemplare”

Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunțat marți, 31 martie, că nu va susține în Camera Deputaților proiectul de lege care prevede dublarea cotei de recoltare pentru ursul brun. Deputatul liberal avertizează că, în lipsa unor mecanisme clare de selecție și control, măsura riscă să favorizeze vânătoarea de trofeu sub pretextul siguranței publice.

Potrivit fostului ministru, inițiativa legislativă adoptată deja de Senat propune o cotă anuală de recoltare fără a asigura un sistem care să distingă intervențiile necesare în cazurile de risc real de vânătoarea comercială.

„După ședința Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților, lucrurile sunt limpezi: la inițiativa mai multor senatori, ni se cere să acceptăm dublarea cotei de recoltare, ceea ce înseamnă ca 859 urși bruni să ajungă în bătaia puștii, fără un mecanism sigur care să diferențieze intervențiile necesare de vânătoarea mascată de trofeu. România are o populație estimată la aproximativ 10.419 - 12.770 urși, cu o medie de 11.500, iar a veni cu un nivel de prevenție fără garanții serioase privind selecția, controlul și trasabilitatea intervențiilor este ca și cum ai juca la ruleta rusească biodiversitatea și, mai ales, siguranța oamenilor”, a scris Fechet pe Facebook.

„Orice intervenție riscă să devină o vânătoare de trofeu cu justificare administrativ”

Fechet susține că majorarea cotei riscă să genereze abuzuri în teren, în condițiile în care presiunea economică asupra exemplarelor valoroase este ridicată.

„În teren, mai multe împușcări = mai puțin control. Adică încălcarea unei linii roșii, pentru că orice intervenție riscă să devină o vânătoare de trofeu cu justificare administrativă. Această lege pune practic pe masa «băieților deștepți» sute de exemplare de urs brun, impulsionând automat o piață unde interesele sunt mari. E plin internetul de anunțuri de la cei care speculează oportunitatea de câștig facil”, a argumentat liberalul.

Fostul ministru critică și propunerea de ridicare a pragului de selecție la 400 de puncte în sistemul internațional de evaluare a trofeelor, argumentând că astfel ar fi vizate tocmai exemplarele cele mai importante pentru sănătatea populației de urs.

„Un «mic» detaliu tehnic spune mai mult decât toate explicațiile: pragul de 400 puncte C.I.C. pentru selecția exemplarelor. C.I.C. este sistemul internațional care măsoară valoarea trofeelor și, cu cât scorul e mai mare, cu atât animalul este mai valoros. Ridicând pragul la 400, condamni la moarte inclusiv exemplare mature, valoroase, exact cele care țin populația sănătoasă. Ca ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, am insistat pentru un prag de 350 de puncte C.I.C. tocmai ca să protejăm aceste exemplare de interesul celor care văd în natură doar trofee de agățat pe perete. În detalii stă granița dintre responsabilitate și ABUZ”, a explicat Fechet.

„Nu trebuie să devină marfă pentru câțiva„

Deputatul a adăugat că „atunci când presiunea nu mai vine din dorința de a proteja oamenii, ci din a face bani, extrem de mulți bani, ABUZUL satisface pofta de adrenalină a unor portofele”:

„Ce e valoros pentru Natură nu trebuie să devină marfă pentru câțiva, fie ei prinți sau boieri în căutare de lux”.

Deputatul liberal afirmă că nu susține inacțiunea și că intervențiile trebuie intensificate în zonele unde comunitățile sunt expuse riscului, însă doar pe baza unor date clare și a unui control riguros.

„Intervențiile trebuie suplimentate acolo unde comunitatea e în pericol, pe bază de date, cu simț de răspundere și control real. Asta e prevenția care funcționează. În paralel, sunt pentru campanii de informare prin care să formăm cetățeni responsabili. Pentru că trebuie să știm cu toții de ce ajung urșii în sate și orașe. Deșeuri necontrolate, hrană la îndemână, habitate fragmentate, lipsa măsurilor preventive aplicate serios. Unii le știm, alții văd doar consecințele tragice”.

Fechet consideră că soluțiile pe termen lung trebuie să includă măsuri de prevenție, gestionarea deșeurilor, protejarea habitatelor și campanii de informare privind comportamentul responsabil în zonele frecventate de urși.

„Repet pentru cine are ochi să vadă mesajul: UN URS HRĂNIT PE MARGINEA DRUMULUI E UN URS CONDAMNAT LA MOARTE. O lege care ocolește toate argumentele în favoarea unei rezolvări durabile a conflictului om - urs și vine direct cu soluția cea mai simplă - să împușcăm mai mult, DUBLU, «urșii campioni» - e toxică pentru România. Susțin protejarea oamenilor, fără să vedem fauna sălbatică doar ca o afacere, pentru că ar fi o direcție 100% greșită. De aceea, votul meu va fi ÎMPOTRIVĂ”.

Inițiativa legislativă aparține UDMR și a fost adoptată de Senat pe 18 martie. Camera Deputaților este forul decizional.