Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură cu moartea animalului

Un zimbru care a atras atenția localnicilor în ultimele săptămâni pe Valea Ilvelor a fost găsit mort joi seară, în apropierea localității Măgura Ilvei din Bistrița-Năsăud. Potrivit informațiilor confirmate de autorități, animalul era decapitat, iar cazul ridică suspiciuni privind o posibilă ucidere pentru trofeu.

Zimbrul (Bison bonasus) este o specie strict protejată în România. Foto: arhivă TVR

Prefectul județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha, a confirmat că polițiștii și reprezentanții DSVSA s-au deplasat de urgență în zonă pentru a stabili împrejurările în care a murit animalul, relatează Bistrițeanul.ro

Lipsa capului este unul dintre elementele care alimentează ipoteza unui act de braconaj, cu atât mai grav cu cât zimbrul este o specie strict protejată prin lege.

Animalul fusese observat pentru pe 23 septembrie, în zona Lunca Ilvei, după care și-a făcut apariția și la Măgura Ilvei, localitatea în care a fost găsit acum decapitat

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, cu doar o zi înainte, reprezentanții DSVSA ar fi intervenit după ce zimbrul prezenta semne de rău și avea spume la gură.

Animalul a fost sedat, i-au fost prelevate probe pentru analize, iar medicii veterinari au verificat starea lui de sănătate.

După intervenție, zimbrul și-ar fi revenit, existând imagini care ar demonstra că se afla într-o stare bună.

La mai puțin de 24 de ore de la acea intervenție, exemplarul a fost găsit mort în aceeași zonă.

Zimbrul provenea dintr-o rezervație din județul Suceava, de unde mai multe exemplare au fost eliberate în sălbăticie. Localnicii îl descriau ca pe un animal blând, care nu manifesta un comportament agresiv, deși cântărea peste 800 de kilograme.

Ancheta urmează să stabilească dacă este vorba despre moarte naturală, un atac al altor animale sau un posibil caz de braconaj. Autoritățile au demarat verificări la fața locului.