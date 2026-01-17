Video Un pui de zimbru de șapte luni, noul locatar al Rezervației „Neagra” de la Bucșani. De ce a fost botezat Roșia

Rezervația de zimbri „Neagra”, din cadrul Ocolului Silvic Bucșani, administrată de Direcția Silvică Dâmbovița, a primit un nou locatar: un pui de zimbru femelă, în vârstă de doar șapte luni, botezat Roșia.

„Faceți cunoștință cu Roșia, un pui de zimbru de doar 7 luni, femelă, cea mai nouă locatară a Rezervației de zimbri <Neagra> de la Ocolul Silvic Bucșani din cadrul Direcției Silvice Dâmbovița. Ea s-a lăsat filmată de colega noastră Claudia Oros, iar noi împărtășim aceste imagini frumoase cu dumneavoastră”, a anunțat Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.

Toate exemplarele din rezervație poartă nume ce încep cu particula „Ro”, în semn de legătură cu România.

„Roșia este frumoasă, cam timidă, protejată de ceilalți zimbri și nu se dezlipește de mama ei”, scriu reprezentanții Romsilva.

Reintroducerea zimbrului în fauna României a început în 1958, când silvicultorii români au adus din Polonia doi zimbri, Podarec și Polonka, după aproape două secole de la dispariția speciei din țară.

Treptat, s-au format mai multe nuclee, iar zimbrii și-au refăcut legătura cu pădurile românești.

Romsilva administrează trei nuclee de zimbri: la Bucșani, Hațeg și Vânători-Neamț, cu un efectiv total de peste o sută de exemplare.