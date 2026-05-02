Imaginile din Parcul Vânători-Neamț care au stârnit revoltă: „De unde ați scăpat?”

Un videoclip surprins în Parcul Natural Vânători-Neamț a devenit viral și a provocat reacții puternice, după ce trei femei au fost surprinse încercând să urce o fetiță pe o sculptură din lemn cu un zimbru.

Sursă video: Romsilva

Imaginile surprinse recent în Parcul Natural Vânători-Neamț au stârnit reacții intense în mediul online, după ce un grup format din trei femei și doi copii a fost filmat în timp ce încerca, în mod repetat, să urce o fetiță pe o sculptură din lemn reprezentând un zimbru naturalizat.

În materialul video apărut în spațiul public, cele trei femei pot fi observate în timp ce se învârt în jurul statuii, se agață de aceasta şi se caţără pe ea, încercând în mod repetat să urce o fetiță pe spatele animalului.

Copila trece de la una la alte, fiecare dintre ele strâduindu-se, în fel şi chip, şi insistând să pună copila pe statuie, în timp ce micuţa pare destul de nesigură şi îşi cam pierde echilibrul.

Lângă cele trei femeise află și un o a doua fetiţă, destul de mică şi ea, care asistă la întreaga scenă.

Întregul moment pare motivat de dorința realizării unei fotografii, însă modul în care este folosit zimbrul din lemn a ridicat semne de întrebare și a generat îngrijorare în rândul administrației ariei protejate.

Reprezentanții Parcului Natural Vânători-Neamț au reacționat rapid, atrăgând atenția că astfel de comportamente pot duce la degradarea obiectului expus, care are atât rol educativ, cât și simbolic. Printr-un mesal pe Faceboo, aceștia au subliniat că structura din lemn este sensibilă și poate fi ușor deteriorată.

„Vă rugăm să evitați comportamentele prezentate în videoclipul de mai jos! Zimbrul naturalizat este realizat din lemn, iar anumite părți se pot deteriora ușor. Orice deteriorare poate atrage răspundere! Vă mulțumim pentru înțelegere, Administrația Parcului Natural Vânători-Neamț”, se arată în mesajul instituției.

După apariția imaginilor, pe secțiunea de comentarii au început să apară numeroase reacţii critice, care de care mai acidă.

Mulți utilizatori și-au exprimat nemulțumirea față de lipsa de responsabilitate a unor vizitatori și au atras atenția asupra unui fenomen tot mai frecvent: folosirea obiectivelor turistice drept decor pentru fotografii, fără a ține cont de reguli sau de riscurile implicate.

„Nu ne mai miră nimic, asta e nivelul de cultură al unora, și din păcate nu sunt puțini. Ca să recurgi la asemenea grozavii trebuie să ai multe minusuri în " TABLOUL CU NEURONI"”.

„Incredibil! Trebuie pus un afiş informativ cu privire la activităţile de genul; se pare că logica lipseşte din viaţa multor indivizi!”

„Ferească Dumnezeu,voi chiar nu aveți ce călări acasă???De unde ați scăpat?”

„Nu-i puteți identifica și dați la poliție ?”

„Câți tâmpiți sunt în țara asta!”

„Ce nu face omul pentru o poză bună de pus pe facebook?”

„La fel se procedează și la Dino Parc.Copiii,adulții se urca pe exponate și le deteriorează dar....ce nu face românul pt like-uri?”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Reprezentanții parcului reamintesc că respectarea regulilor în ariile protejate este esențială pentru conservarea patrimoniului natural și educativ. Astfel de incidente, chiar dacă par minore, pot avea consecințe asupra obiectelor expuse și pot atrage răspunderea celor implicați.