Singura comună din județul Bistrița-Năsăud care anulează zilele localității din cauza austerității

O comună din județul Bistrița-Năsăud a anunțat că renunță la organizarea Zilelor localității, programate la mijlocul lunii august, din cauza măsurilor de austeritate.

Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Feldru, reprezentanții administrației locale au explicat că, având în vedere contextul economic dificil și dorința de a gestiona responsabil bugetul, au decis să anuleze evenimentul festiv. „Dragi cetățeni, dorim să vă aducem la cunoștință că, în contextul actual marcat de măsuri de austeritate și responsabilitate financiară, Zilele Comunei Feldru nu se vor organiza în acest an”, se arată în mesaj.

Decizia a fost luată împreună cu primarul, viceprimarul și membrii Consiliului Local, cu scopul de a direcționa fondurile disponibile către proiecte esențiale pentru comunitate. „Ne concentrăm pe finalizarea și implementarea următoarelor investiții: asfaltarea celor două tronsoane de drumuri în Feldru, finalizarea rețelei de canalizare din satul Nepos, ridicarea căminului cultural din Feldru, amenajarea pieței agroalimentare, construirea unui teren sintetic de sport, realizarea unui parc fotovoltaic, modernizarea drumurilor agricole din Feldru și Nepos, instalarea camerelor de supraveghere și a semafoarelor pentru siguranța rutieră, precum și amenajarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice”, au detaliat autoritățile, în postarea de pe Facebook.

Alte comune și orașe din județ continuă să sărbătorească

În același interval, alte localități din județul Bistrița-Năsăud își vor celebra zilele așa cum au fost planificate. Primăria comunei Șieu organizează pe 15 august Festivalul cântecului, jocului și portului popular de pe Valea Șieului, iar în perioada 16-17 august se vor desfășura Zilele comunei Telciu. De asemenea, între 22 și 24 august vor avea loc Zilele orașului Sângeorz-Băi.

Municipiul reședință de județ, Bistrița, a sărbătorit între 18 și 20 iulie, cu o serie de concerte susținute de artiști precum Theo Rose, The Urs, Mira, Oana Radu și Tania Turtureanu.

Festivaluri în județ și decizii privind evenimentele

Începând cu luna mai și până acum, au fost organizate zile ale localităților și festivaluri folclorice în orașul Năsăud și comunele Căianu Mic, Spermezeu, Silivașu de Câmpie, Salva și Târlișua, toate în colaborare cu Centrul Județean pentru Cultură.

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud urma să susțină financiar Festivalul usturoiului, ce ar fi trebuit să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni în Pasul Tihuța, însă evenimentul a fost anulat în iulie, după o pauză de la ultima ediție organizată în 2019. În schimb, între 15 și 17 august, Consiliul Județean va organiza, prin Complexul Muzeal, festivalul ArtCast Teleki de la Poșmuş, ajuns la a patra ediție.