Defensivă în colaps! Gloria Bistrița, învinsă fără drept de apel în Liga Campionilor. A încasat goluri pe bandă rulantă de la ocupanta ultimului loc

Gloria Bistrița a pierdut surprinzător în fața propriilor suporteri, în Liga Campionilor la handbal feminin, fiind învinsă de Buducnost Podgorica cu scorul de 38-34, într-un meci în care problemele din apărare au făcut diferența.

După victoria obținută în deplasare, 29-26, echipa antrenată de Carlos Viver a intrat pe teren cu încredere și cu gândul de a-și întări poziția în grupă. Startul partidei a fost echilibrat, cu un joc alert și schimbări dese la conducere. Gloria a funcționat bine în atac, marcând prin Sonia Seraficeanu de la 7 metri, dar și prin Lorena Ostase, Ștefania Stoica și Eva Kerekes.

Spre finalul primei reprize, formația din Muntenegru a reușit să se distanțeze la trei goluri, însă bistrițencele au revenit rapid, iar pauza a consemnat egalitate, 18-18.

Partea a doua a început promițător pentru Gloria

Formația a găsit din nou soluții în ofensivă. Echilibrul s-a rupt însă rapid. Buducnost, condusă de Zoran Abramovic, a crescut intensitatea jocului, în timp ce eficiența gazdelor a scăzut vizibil.

Un rol decisiv l-a avut portarul Armelle Attingre, care a avut mai multe intervenții importante și a blocat atacurile Gloriei. Pe fondul ratărilor succesive, Buducnost s-a desprins clar pe tabelă, ajungând la 34-27, avantaj pe care l-a gestionat fără emoții până la final.

Meciul s-a încheiat cu victoria oaspetelor, 38-34. După acest rezultat, Gloria Bistrița are șase victorii și trei înfrângeri în actuala ediție a Ligii Campionilor, în timp ce Buducnost Podgorica rămâne pe ultima poziție a grupei, cu o victorie, un egal și șapte eșecuri.