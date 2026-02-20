Primarul din Livezile, notoriu pentru că a agresat sexual o angajată, rămâne în arest la domiciliu până în martie

Tribunalul Bistrița‑Năsăud a decis prelungirea măsurii de arest la domiciliu pentru primarul suspendat Traian Simionca, devenit celebru după ce imaginile cu el trăgând de o angajată au fost distribuite din greşeală pe o reţea de socializare.

Traian Simionca, primarul suspendat al comunei Livezile din județul Bistrița‑Năsăud, rămâne sub supraveghere judiciară după ce Tribunalul Bistrița‑Năsăud a decis joi, 19 februarie, prelungirea arestului la domiciliu până pe 20 martie 2026.

Edilul era deja în arest la domiciliu, iar instanța a considerat necesară continuarea acestei măsuri pentru buna desfășurare a anchetei. Decizia include obligația de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere și de a se prezenta ori de câte ori este chemat de organele judiciare.

Primarul, în vârstă de 56 de ani, este cercetat penal pentru agresiune sexuală, violarea vieții private și influențarea declarațiilor, după ce, în noiembrie 2025, au apărut pe o rețea de comunicare imagini care îl înfățișau alături de o angajată a primăriei în ipostaze intime, în biroul său. Imaginile ar fi fost distribuite din greșeală pe WhatsApp, însoțite de mesajul „partidă de amor”.

Decizia Tribunalului nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore atât de inculpat, cât și de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița.

Aşa cum Adevărul a mai scris, Traian Simionca respinge în continuare toate acuzațiile și susține că imaginile sunt fabricate cu ajutorul inteligenței artificiale, că face parte dintr-o campanie de denigrare și că întreaga situație a fost orchestrat pentru a-i afecta imaginea publică și profesională.