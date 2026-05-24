Video Accident grav între două tramvaie în Dusseldorf: peste 50 de persoane au fost rănite, cinci în stare gravă

Două tramvaie s-au ciocnit sâmbătă, 23 mai, în orașul german Düsseldorf, peste 50 de persoane fiind rănite în urma accidentului. Cinci dintre ele au suferit răni grave.

Publicația germană Der Spiegel scrie că nu sunt cunoscute cauzele accidentului. Purtătorul de cuvânt al poliției orașului a transmis că nimeni nu s-a aflat în pericol de moarte după accident.

De asemenea, pompierii au anunțat că 27 de persoane au fost rănite, dintre care cinci au suferit răni mai grave. Alte 28 de persoane au primit îngrijiri la fața locului, fără a fi însă rănite.

Cele două tramvaie s-au ciocnit la intersecția dintre Berliner Allee și Graf-Adolf-Straße. Nu a fost necesară intervenția pentru descarcerare, iar majoritatea pasagerilor au reușit să iasă singuri din vehicule, a declarat un reprezentant al pompierilor.

Circulația tramvaielor a fost deviată pe rute ocolitoare, a anunțat o purtătoare de cuvânt a companiei de transport Rheinbahn.

Liniile de metrou au fost afectate. Intervenția pompierilor s-a încheiat deja sâmbătă la prânz.