Carambol pe autostrada A3 spre București: nouă mașini implicate în trei accidente separate

Circulația pe autostrada A3 București–Ploiești a fost afectată duminică, 24 mai, după un carambol produs în zona localității Gruiu, pe sensul către Capitală, unde au fost implicate nouă autoturisme în trei accidente separate.

„În urma impactului a rezultat rănirea unei persoane, care urmează a fi investigată medical. Circulația rutieră este restricționată pe banda 2 a direcției către capitală, desfășurându-se pe prima și cea de urgență, valorile de trafic fiind ridicate, coloana de autovehicule ajungând în prezent la 4 kilometri”, transmite Centrul Infotrafic.

Ulterior, sursa citată a anunțat că traficul a fost reluat pe autostrada A3. Nu au fost înregistrate victime.

Polițiștii au stabilit că au avut loc trei accidente separate, în care au fost implicate în total nouă autoturisme. Traficul începe să se fluidizeze.