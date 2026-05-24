Un bărbat și o femeie au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren. Tragedia s-a întâmplat la o trecere la nivel cu calea ferată

Două persoane au murit, duminică, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de tren în Oradea. Mai multe echipaje au intervenit la accidentul feroviar, dar bărbatul şi femeia aflaţi în autoturism nu au putut fi salvaţi.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bihor au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, duminică, la un accident feroviar produs în cartierul Episcopia din Oradea, între un tren şi un autoturism în care se aflau două persoane, potrivit News.

”Apelul a fost primit prin Sistemul Unic de Urgenţă 112, în jurul orei 18:35, la faţa locului deplasându-se imediat patru echipaje de pompieri militari cu trei autospeciale de intervenţie, dintre care două de descarcerare grea şi cu o ambulanţă SMURD tip B2, precum şi echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea”, au transmis pompierii.

Ei au adăugat că cele două victime, un bărbat şi o femeie, rămase captive între fiarele autoturismului, prezentau leziuni incompatibile cu viaţa, iar medicul a declarat decesul acestora.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că circulația feroviară este complet întreruptă pe intervalul Biharia – Episcopia Bihor, după accidentul în care un autoturism a fost lovit de un tren de călători la o trecere la nivel cu calea ferată. Potrivit CFR, trenul implicat a rămas în gabaritul liniei, blocând circulația pe sectorul cu linie simplă.

Sunt afectate, deocamdată, trenurile 10572, 12531 și 4336. Reluarea traficului feroviar va fi posibilă după finalizarea cercetărilor și acordul autorităților competente.