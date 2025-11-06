Escroc din Iași, anchetat după ce a luat 120.000 de lei de la o femeie care dorea să cumpere piese pentru utilaje agricole și a dispărut

Un bărbat de 38 de ani din judeţul Iaşi este anchetat penal după ce, pretinzând că este administratorul unei firme care livrează piese pentru utilaje agricole, a încasat 120.000 de lei de la o femeie interesată de o astfel de achiziţie, iar apoi a dispărut cu banii.

Astfel, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bistriţa-Năsăud au efectuat percheziții în Iași, miercuri, 5 noiembrie, la sediul social al societăţii comerciale pe care suspectul a afirmat că o reprezintă.

„Din investigaţiile efectuate a reieşit faptul că o femeie, administrator al unei societăţi comerciale cu punct de lucru în Bistriţa, ar fi intenţionat să achiziţioneze piese pentru utilaje agricole, în valoare de peste 250.000 de lei, de la o societate comercială cu sediul în judeţul Iaşi.

În acest context, la data de 4 septembrie a.c., un bărbat, de 38 de ani, din Hârlău, judeţul Iaşi, care s-ar fi recomandat a fi administratorul societăţii comerciale, s-ar fi întâlnit cu femeia, pentru a încheia tranzacţia.

Astfel, sub pretextul livrării şi descărcării mărfii comandate la depozitul societăţii din Bistriţa, bărbatul de 38 de ani i-ar fi înmânat o factură, ar fi indus-o în eroare şi determinat-o pe femeie să-i vireze un avans de 120.000 de lei. Imediat după plata avansului, bărbatul de 38 de ani, ajutat de un tânăr, de 22 de ani, ar fi fugit de la faţa locului”, informează, joi Poliţia judeţului Bistriţa-Năsăud, potrivit News.ro.

Suspectul, care are domiciliul în Hârlău, judeţul Iaşi, a fost dus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, iar după audieri a fost reţinut pentru 24 de ore.

Joi, 6 noiembrie, acesta va fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.