Doi tineri au crezut că au făcut afacerea vieții lor: au cumpărat un Ferrari de 200.000 de euro cu doar 70.000. Ce s-a întâmplat după două zile

Un autoturism Ferrari Portofino, evaluat la aproximativ 200.000 de euro și dat în urmărire internațională de autoritățile din Ungaria, a fost recuperat de polițiștii români la mai puțin de 48 de ore după ce a fost semnalată dispariția sa.

Ferrari Portofino Foto: Captură video YouTube Ferrari Portofino

Potrivit anchetatorilor, mașina aparținea unei firme de închirieri din Ungaria, care a alertat autoritățile după ce autoturismul nu a mai putut fi localizat, relatează Știrile ProTv.

Sistemul GPS al vehiculului a încetat să transmită date, iar ultima poziție cunoscută indica județul Cluj.

În urma colaborării dintre polițiștii români și cei maghiari, bolidul a fost găsit rapid în posesia a doi tineri, în vârstă de 25 și 30 de ani, din județul Bistrița-Năsăud.

Cei doi au declarat că au cumpărat Ferrari-ul de la doi cetățeni maghiari pentru 70.000 de euro, considerând tranzacția o afacere avantajoasă, având în vedere că valoarea reală a autoturismului este estimată la aproximativ 200.000 de euro.

Investigațiile au arătat însă că mașina era, de fapt, un vehicul închiriat și dat în urmărire internațională.

Autoturismul a fost confiscat de polițiști, iar ancheta continuă pentru identificarea persoanelor care l-ar fi sustras și l-ar fi vândut ilegal în România.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact traseul mașinii și circumstanțele în care aceasta a ajuns în posesia cumpărătorilor.