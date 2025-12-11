O profesoară ar fi amenințat elevii că le „taie degetele” cu un briceag, dacă nu sunt cuminți. Val de reacții pe rețelele sociale

O profesoară de la un liceu de elită Galați este anchetată penal după ce ar fi amenințat elevii cu un briceag, spunând că le va „tăia degetele”. Incidentul a speriat un copil, care a refuzat să mai meargă la școală. În același timp, mai mulți elevi și părinți contestă acuzațiile.

Incidentul a fost relatat de unul dintre elevi părinților săi pe 20 noiembrie, iar copilul a refuzat să mai meargă la școală și a fost transferat la o altă unitate din oraș.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru purtare abuzivă și port sau folosire fără drept de obiecte periculoase. Conducerea liceului a suspendat temporar profesoara până la finalizarea cercetărilor.

„Conducerea liceului a procedat conform legii în vigoare, iar profesoara în cauză a fost temporar suspendată din funcție, până vom avea un rezultat final. În acel moment, vom aplica și noi legea, în funcție de rezultatul anchetei. Îi asigurăm pe părinți că vom asigura suplinirea la ore a doamnei profesoare, astfel încât actul educațional să se desfășoare normal, iar elevii să poată dobândi cunoștințele necesare”, a declarat Adrian Silivestru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Galați, pentru Viața Liberă.

Potrivit unor surse, profesoarea le-ar fi spus polițiștilor că poartă cuțit asupra sa pentru a tăia produsele alimentare pe care le are la pachet.

Elevii și părinții contestă acuzațiile

În paralel, mai mulți elevi și părinți care o cunosc pe profesoara vizată contestă acuzațiile.

„Nu răspândiți informații false! Suntem elevii doamnei profesoare de doi ani și vă asigurăm că nu s-a întâmplat nimic din ceea ce susțineți. Este un cadru didactic exemplar, un om extraordinar și ne-a făcut să iubim informatica”, a scris un elev.

Alți elevi au adăugat că acuzațiile sunt exagerate și că profesorul s-a comportat exemplar de-a lungul anilor, fiind „o fire foarte glumeață, înțelegătoare și niciodată nu a dat dovadă de gesturi amenințătoare sau intimidante”.

„Doamna profesoară nu ar face niciodată așa ceva”

„Doamna de informatică mi-a fost profesoară timp de 4 ani, 4 ani în care m-a învățat foarte multe și a fost ca un părinte pentru noi. Pe lângă relația foarte bună între elevi și doamna profesoară, ne-a ajutat să luăm note foarte mari la examenul de bacalaureat. Sunt sigur că acestea sunt niște exagerări, iar doamna profesoară nu ar face niciodată așa ceva”, a spus un elev.

Părinții copiilor din clasă au reacționat de asemenea, subliniind că este un cadru didactic dedicat și profesionist.

„Copiii noștri au parte de un mediu sigur, echilibrat și bine gestionat, iar comunicarea dintre doamna diriginte și părinți a fost mereu transparentă și deschisă. În toți anii în care copilul meu a fost la această clasă, doamna profesoară s-a dovedit a fi un cadru didactic dedicat, răbdător și profesionist, care pune suflet în tot ceea ce face”, a intervenit un părinte.

Cazul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, care face cercetări pentru infracțiunile de purtare abuzivă și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.