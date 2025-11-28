search
Bărbat din Covasna, reținut după ce și-a amenințat fosta soție că îi va incendia locuința. Ce au găsit polițiștii când l-au prins

Publicat:

Un bărbat de 43 de ani a fost plasat sub control judiciar după ce și-a amenințat fosta concubină că îi va incendia locuința. Acesta a fost prins de polițiști chiar în apropierea casei victimei, având asupra sa un recipient cu carburant, o brichetă și două cuțite.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„Inculpatul P. C. F., în vârstă de 43 ani, la data de 27.11.2025, în jurul orei 07:50, s-a prezentat la domiciliul fostei concubine de pe raza județului Covasna, ocazie cu care, în prezența unui martor a proferat ameninţări indirecte la adresa acesteia, respectiv că va da foc locuinţei persoanei vătămate, ulterior aceste amenințări ajungând la cunoștința persoanei vătămate, provocându-i o stare de temere, între părți existând o stare conflictuală mai veche”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, potrivit Covasna Media.

Polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Covasna l-au identificat pe inculpat pe raza localităţii de domiciliu a victimei având asupra sa un pet de un litru ce conținea carburant pentru autoturisme, două cuţite și o brichetă.

„Precizăm că infracțiunea de amenințare este pedepsită cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda, iar pentru solicitarea măsurii preventive a arestării preventive a inculpatului, este necesar ca infracțiunea pentru care este cercetat să prevadă o pedeapsă cu închisoarea de 5 ani sau mai mare”, mai arată sursa citată.

Individul a fost plasat vineri, 28 noiembrie, sub control judiciar pentru 60 de zile.

Procurorii explică faptul că, legal, nu au putut solicita arestarea preventivă, întrucât infracțiunea de amenințare prevede o pedeapsă prea mică pentru a permite această măsură privativă de libertate.

