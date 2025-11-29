Sediul central al France Télévisions din Paris a fost evacuat sâmbătă, în urma unei amenințări cu bombă primite de compania publică de televiziune. Momentul a fost surprins în direct.

„Sediul central al France Télévisions (din Paris, n.r.) tocmai a fost evacuat. Serviciile statului au avertizat compania cu privire la o amenințare cu bombă. Polițiști și o unitate canină se află acum la fața locului pentru verificări. Emisia franceinfo și site-ul sunt perturbate”, se arată pe site-ul franceinfo.fr.

La ora 17:37, canalul de știri Franceinfo a întrerupt brusc programul în direct, în timp ce difuza informații despre situația politică din Ucraina. În platou s-a auzit o sirenă, iar prezentatorul Jean-Christophe Galeazzi a anunțat în direct evacuarea: „Trebuie să întrerupem emisia din cauza unei amenințări cu bombă.” Transmisiunea live a fost înlocuită cu reluări.

În jurul orei 18:30 (19.30 ora României), France 2 – principalul canal al televiziunii publice – anunța că nu știe dacă va putea difuza jurnalul de la ora 20:00, în condițiile în care poliția continua verificările în clădire.

Incidentul vine la scurt timp după ce, tot sâmbătă, studioul BFMTV a fost evacuat din cauza unei amenințări cu bombă. Emisiunile live au fost întrerupte timp de aproximativ două ore și jumătate, până când autoritățile au permis reluarea programului.