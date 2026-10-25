Doi cetățeni ucraineni au fost salvați de salvamontiști din Munții Maramureșului, în zona Repedea – Vârful Mic, în urma unei intervenții desfășurate pe timp de noapte. Unul dintre bărbați avea probleme medicale, era epuizat fizic și prezenta semne de hipotermie ușoară, a anunțat duminică Dan Benga, directorul Salvamont Maramureș.

Foto: Faceook / Dan Benga

Misiunea a fost declanșată după ce patru conaționali ai bărbatului au cerut ajutor, fără să poată indica exact locul în care acesta rămăsese blocat.

Potrivit lui Dan Benga, cei patru ucraineni au întâlnit un bărbat care nu se mai putea deplasa din cauza stării de sănătate. Aceștia au încercat să îl ajute să coboare din munte, însă nu au reușit.

Ajunși la Poliția de Frontieră, au prezentat o înregistrare video cu bărbatul, dar nu au putut preciza locul exact în care se afla. Salvatorii au verificat inițial zona indicată, iar când nu l-au găsit, au extins căutările în aval, de-a lungul unui pârâu din apropiere.

Tânărul, în vârstă de 26 de ani, a fost descoperit într-un vagon forestier deteriorat, abandonat în pădure, la aproximativ un kilometru de locul indicat inițial.

Salvamontiștii i-au oferit ceai cald și l-au adăpostit în autospeciala de intervenție pentru a-l încălzi. Întrucât nu prezenta alte probleme medicale, bărbatul a fost predat polițiștilor de frontieră din Poienile de sub Munte.

Pe drumul de întoarcere, echipa Salvamont Maramureș a recuperat un al doilea cetățean ucrainean. Și acesta a fost preluat de Poliția de Frontieră.

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, pe timp de noapte, după ce cei patru ucraineni au traversat granița și au solicitat ajutorul autorităților pentru găsirea conaționalului lor.