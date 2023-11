A fost reținut bărbatul în casa căruia a fost găsită Melinda: Este acuzat de act sexual cu minor

Laurentiu Rus, bărbatul în vârstă de 34 de ani în casa căruia a fost găsita Melinda, fata dată dispărută în urma cu o saptămână, a fost retinut luni seara, potrivit Aktual 24.

Bărbatul este acuzat de act sexual cu minor. Marti, Laurentiu Rus va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Melinda a fost plasata la un centru din subordinea DGASPC Maramures.

Amintim că Florin Cioban, șeful Poliției Locale din Sighetu Marmației, a descris momentul în care a găsit-o pe fata de 13 ani.

Găsită pe o saltea, vizibil speriată

Condițiile de trai din locuința lui Rus au fost descrise ca fiind mizere. Melinda a fost găsită pe o saltea, părea liniștită la prima vedere, dar era vizibil speriată, a relatat Cioban.

Încercarea de a comunica cu Melinda a fost dificilă inițial. Fata devenise agitată, nerecunoscându-l pe polițist și temându-se la menționarea cuvântului „poliție".

Însă, într-un moment de emoție, Melinda s-a apropiat de Cioban și l-a îmbrățișat, fiind asigurată de acesta că este în siguranță.

„În primă fază, când am intrat în locuința respectivă, care era de-a dreptul nepotrivită pentru oricine, condiții insalubre și mizere, fata stătea pe o saltea, care practic era singurul mobilier din întreaga încăpere. Stătea în aparență liniștită, dar era speriată fata. A auzit doar cuvântul de poliție și atunci s-a speriat puțin. Am încercat să o liniștesc, să am o abordare cât de calmă și prietenoasă cu ea și atunci s-a deschis puțin și chiar s-a apropiat de mine și a venit și m-a cuprins în brațe. Se vedea că era foarte speriată. Doar atunci a dat drumul gândurilor. Și i-am spus să stea liniștită că va fi totul bine și nu i se va întâmpla nimic”, a declarat Florin Cioban, șef la Poliția Locală din Sighetu Marmației, potrivit Antena 3.

„A devenit un pic agitat și recalcitrant”

Polițistul a descris și starea bărbatului cu care era minora. Șeful Poliției Locale din Sighetu Marmației spune că Laurentiu Rus a devenit agitat când forțele de ordine au pătruns în locuința sa. Cioban este de părere că Melinda a fost reținută în casa bărbatului împotriva voinței sale.

„Era și persoana respectivă care a ținut-o, probabil împotriva voinței. Mai mult ca sigur a devenit un pic agitat și recalcitrant, nu m-a interesat așa de mult persoana respectivă, cât să o văd pe fată. Și tot ce am apucat să fac a fost, printr-un mesaj, să alertez colegii de pe celelalte echipaje din cadrul Poliției Naționale, care au venit foarte repede să-mi acorde sprijin”, a mai spus Florin Cioban.

Cazul Melindei ridică în continuare multe întrebări, iar o comunitate întreagă se află încă în stare de șoc.