Video Un autobuz a fost cuprins de flăcări în Bacău. Vehiculul a ars ca o torță în câteva minute

Un autobuz al Societății de Transport Public Bacău a luat foc, sâmbătă seară, la scurt timp după ce vehiculul intrase în oraș.

Flăcările s-au extins rapid, iar pasagerii au reușit să coboare la timp, scrie presa locală.

Potrivit ISU Bacău, incendiul a fost stins cu o autospecială de intervenție. Habitaclul și mai multe elemente de caroserie au ars în totalitate.

VIDEO UNUpeTrotus / Facebook

Nu au fost înregistrate victime.

”Am fost solicitați să intervenim pentru lichidarea unui incendiu ce se manifesta la un autobuz în municipiul Bacău, str. Republicii. S-a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Incendiul este lichidat. Au ars habitaclul autobuzului și elemente de caroserie. Nu sunt victime. Cauza probabilă: scurtcircuit electric”, a transmis ISU Bacău.

VIDEO Judetul Bacau / Facebook