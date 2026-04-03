Caz şocant la Constanţa. Poliţist reţinut pentru violul unei minore şi pornografie infantilă

Un agent de poliție în vârstă de 22 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Constanța, fiind acuzat că ar fi întreținut acte sexuale cu o minoră de 15 ani și ar fi realizat materiale pornografice cu aceasta.

Un caz șocant a zguduit comunitatea din Constanța, unde un agent de poliție în vârstă de 22 de ani a fost reținut vineri, 3 aprilie, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța, fiind cercetat pentru viol săvârșit asupra unei minore, în formă continuată, și pornografie infantilă.

Potrivit comunicatului oficial DIICOT, ancheta a scos la iveală faptul că, între septembrie 2024 și mai 2025, bărbatul ar fi întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu o minoră care la acea vreme avea de 15 ani. Mai mult decât atât, poliţistul a realizat filmări în care victima apare în ipostaze sexuale explicite, imaginile fiind stocate în telefonul său mobil și, ulterior, distribuite chiar victimei.

„La data de 3 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea unui inculpat (agent de poliție), în vârstă de 22 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată și pornografie infantilă.

Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că, în perioada septembrie 2024 - mai 2025, inculpatul, cunoscând faptul că persoana vătămată minoră are vârsta de 15 ani, la acel moment, în mod repetat a întreținut cu aceasta acte și raporturi sexuale, context în care a realizat filmări în care victima apare în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, inculpatul a stocat în telefonul mobil imaginile astfel obținute și le-a distribuit către persoana vătămată minoră”, a transmis DIICOT.

În cursul zilei de vineri, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, dată fiind gravitatea faptei.

Reacţia IPJ Constanţa

În urma apariţie acestor informaţii, IPJ Constanţa, a transmis, la rândul său, un comunicat în care precizează că se delimitează de acţiunile angajatului său şi promite măsuri.

„Poliţia Română îşi reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal şi imparţial şi se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale, susţinând un sistem de justiţie bazat pe integritate, legalitate şi profesionalism. Indiferent de calitatea persoanei care încalcă prevederile legale, se vor lua toate măsurile prevăzute de lege”, se afirmă în comunicatul transmis de reprezentanţii IPJ Constanţa.