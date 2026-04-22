Profesor din Cernavodă retinut după ce ar fi avut relații sexuale cu o elevă de gimnaziu

Un profesor din Cernavodă, în vârstă de 67 de ani, a fost reținut de polițiștii din Constanța, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de viol asupra unui minor, după ce ar fi întreținut relații sexuale repetate cu o elevă începând din 2024, când aceasta avea 14 ani, notează Ziarul de Constanța.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, cercetările au fost demarate din oficiu, iar din probele administrate a reieșit că bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea victimei, o adolescentă de 16 ani în prezent.

„Cercetările au fost demarate în urma sesizării din oficiu a poliţiştilor, iar din datele administrate în cauză a reieşit faptul că, în perioada 2024 – martie 2026, bărbatul, profitând de starea de vulnerabilitate a victimei, de 16 ani, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu aceasta în repetate rânduri”, au afirmat poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, pentru luarea unei măsuri preventive. Conform unor surse judiciare, faptele au început atunci când fata avea 14 ani şi era eleva profesorului la în ciclul gimnazial, dar au continuat şi după ce ea a intrat la liceu.

Bărbatul este profesor de istorie şi geografie la Cernavodă.