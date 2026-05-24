O femeie de 50 de ani a murit la Spitalul din Moinești după o operație. Familia acuză medicii

O femeie de 50 de ani a murit în condiții suspecte la Spitalul din Moinești, județul Bacău. Pacienta fusese operată acolo și a început să se simtă rău la scurt timp după intervenție.

Femeia de 50 de ani s-a internat la Spitalul din Moinești, județul Bacău, unde a fost operată pentru o ocluzie intestinală. Intervenția a decurs bine iar pacienta s-a simțit bine o perioadă.

La câteva ore însă, starea ei s-ar fi deteriorat, fiind suspectată o infecție pulmonară.

Familia acuză întârzieri la transfer

Familia susține că a cerut transferul la un spital din București, însă acest lucru ar fi fost împiedicat de medici.

„Ar fi avut o altă șansă, deși mi s-a zis tot timpul că este instabilă. Nu a fost intubată nici măcar o dată”, spune soțul pacientei, potrivit Știrile ProTV.

Reprezentanții unității sanitare afirmă, însă, că s-au făcut demersuri pentru mutarea pacientei în alte spitale, dar nu ar fi existat locuri disponibile.

„S-a încercat transferul la Matei Balș, doamnele doctor de acolo, cu care s-a luat legătura, au spus că, nefiind spital chirurgical și pacienta fiind operată, nu au infrastructura să se ocupe de patologia chirurgicală”, potrivit lui Dan Damian, medic ATI.

Rudele femeii moarte spun că vor face tot posibilul să afle dacă situația putea fi gestionată mult mai bine și victima să aibă o șansă la viață.