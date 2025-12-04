Anchetă după ce un bebeluș a murit acasă, din cauza unei pneumonii. Tatăl a cerut bani pentru a renunța la acuzații de malpraxis

Polițiștii din Covasna investighează decesul unui bebeluș de doar 5 săptămâni, care a murit acasă în urma unei pneumonii. În timp ce părinții susțin că medicul de familie ar fi tratat greșit copilul, doctorița afirmă că tatăl i-ar fi cerut bani pentru a renunța la o plângere de malpraxis.

Polițiștii din județul Covasna au deschis o anchetă privind moartea unui bebeluș de 5 săptămâni, care s-a stins din viaţă acasă, în urma unei pneumonii netratate la timp.

Cazul ridică suspiciuni atât în ceea ce privește deciziile medicale, cât și în ceea ce priveşte comportamentul părinților, care acum acuză medicul de familie de malpraxis, în timp ce doctoriţa susţine că tatăl i-ar fi cerut bani pentru a renunța la plângere.

Mama copilului, o tânără de 20 de ani, și partenerul ei mai au doi copii, de 2 și 3 ani. Înainte de nașterea celui de-al treilea copil, bebeluşul care a murit la doar cinci săptămâni, femeia s-a prezentat la primărie pentru a anunța că dorește să-l lase pe nou-născut în grija statului, invocând situația financiară dificilă și probleme în familie, informează ProTV.

„Bărbatu-său și-a refăcut viața, și ea nu are decât o mie de lei și nu poate să întrețină doi copii și cu nou-născutul, trei. Hârtia aia e ceva ce nu vreau să mai văd. Deci, o mamă se gândește să abandoneze copilul nenăscut”, a confirmat primarul comunei Crizbav intenţia mamei.

După naștere, femeia a renunțat la ideea abandonului, revenind la domiciliu cu bebelușul, întrucât se împăcase între timp cu tatăl copilului.

La aproximativ o lună, micuțul a început să prezinte simptome de răceală, iar mama l-a dus la medicul de familie. Doctorița i-a recomandat un tratament și a sfătuit-o să meargă la spital dacă starea se agravează. Și mediatorul sanitar din comună ar fi insistat ca bebelușul să fie dus la medic înapoi, însă părinții nu ar fi urmat recomandarea.

Trei zile mai târziu, copilul a murit acasă.

Ulterior, părinții au început să acuze medicul de familie de malpraxis și ar fi încercat să obțină bani pentru a nu depune plângere. Tatăl i-ar fi cerut doctoriței o sumă de bani în schimbul renunțării la acuzații, însă aceasta a refuzat orice înțelegere.

Mama bebeluşului a recunoscut că partenerul său i-ar fi cerut bani doctoriţei, mai exact 7.000 de lei, afirmând că aceştia reprezentau cheltuielile de înmormântare, şi a confirmat că, dacă aceasta ar fi acceptat, ei urmau să nu mai facă plângere împotriva ei.

Medicul nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, dar ar fi transmis că intenționează să depună, la rândul său, o plângere penală pentru șantaj.

În prezent, poliția investighează cazul ca moarte suspectă, urmând să stabilească prin expertiză medico-legală cauzele exacte ale decesului și eventualele responsabilități.

Ceilalți doi copii ai cuplului se află în evidența asistenților sociali, care au precizat că sunt bine îngrijiți și că cel mare merge la grădiniță. Tatăl, care lucrează în construcții, nu ar fi solicitat ajutor social, conform reprezentanților primăriei.