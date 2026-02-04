O tânără din SUA câștigă un proces istoric de malpraxis după o dubla mastectomie efectuată la 16 ani

O actriță de 22 de ani din Statele Unite a obținut despăgubiri de peste 2 milioane de dolari într-un proces de malpraxis considerat fără precedent, după ce un juriu a decis că un psiholog și un chirurg nu au evaluat corect starea ei psihologică înainte de a fi supusă unei duble mastectomii la vârsta de 16 ani.

Varian Fox a început tranziția către genul masculin la 16 ani. După consultări cu psihologul său, a fost operată de un chirurg care i-a îndepărtat ambii sâni. Patru ani mai târziu, tânăra a început procesul de detranziționare, revenind la identitatea de femeie.

„M-am gândit imediat că ceva este în neregulă și că nu poate fi adevărat,” a declarat Fox, vorbind despre momentul în care a realizat impactul intervenției. „Am simțit rușine. Este greu să faci față ideii că ești desfigurată pe viață,” a adăugat ea.

Mama tinerei a mărturisit în fața judecătorului că s-a opus operației în 2019, însă atât medicul, cât și psihologul i-ar fi spus că fiica ei ar putea avea reacții extreme dacă intervenția ar fi oprită.

Procesul a durat trei săptămâni, iar juriul a constatat că specialiștii nu au evaluat corect starea psihologică a adolescentei. Instanța a decis în favoarea reclamanților, obligând medicii să plătească despăgubiri de peste 2 milioane de dolari.

Acesta este primul caz din SUA în care o persoană care a renunțat la tranziție câștigă un proces de malpraxis. Analiștii avertizează că verdictul ar putea deschide un val de procese similare și ar putea duce la schimbări semnificative în modul în care medicii abordează astfel de intervenții la minori.