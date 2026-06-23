Explozie puternică în Bacău. Un copil de 5 ani și doi adulți, răniți grav după ce o butelie a sărit în aer

Un copil de cinci ani, o femeie de 43 de ani și un bărbat de 51 de ani, toți din comuna Filipeni, județul Bacău, au fost transportați de urgență la spital marți seară, după ce o butelie a explodat în urma unei acumulări de gaze.

Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă rănile suferite de cei trei sunt severe, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, la fața locului au intervenit o autospecială de stingere și trei echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean. Autoritățile locale au fost, de asemenea, alertate.

Copilul prezenta arsuri de gradul II pe aproximativ 30% din suprafața corpului. Femeia avea arsuri de gradul II pe 45 -50% din corp, iar bărbatul arsuri de gradul II–III pe 50–55% din suprafața corporală. Toate victimele au fost preluate rapid de ambulanțe și transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Primele informații arată că explozia a fost provocată de o acumulare de gaze la nivelul buteliei. Ancheta urmează să stabilească exact circumstanțele producerii incidentului.

Amintim că, în aprilie, o explozie provocată de o butelie neînchisă corespunzător a avut loc într-un bloc din orașul Târgu Bujor, județul Galați. Trei persoane au fost rănite și duse la spital.

O altă explozie produsă de o butelie a avut loc în februarie într-o gospodărie din comuna Gura Vadului, județul Prahova. Deflagrația s-a soldat cu rănirea unei femei de 45 de ani, care a suferit arsuri la față și la mâini.