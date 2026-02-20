Explozie într-o gospodărie din Prahova. O femeie a suferit arsuri de gradele II şi III

Explozia unei butelii într-o gospodărie dintr-o localitate prahoveană a dus la rănirea unei femei de 45 de ani.

O explozie produsă în cursul dimineaţii de vineri, 20 februarie, din cauza unei butelii într-o gospodărie din comuna Gura Vadului, satul Perșunari, județul Prahova, s-a soldat cu rănirea unei femei de 45 de ani, care a suferit arsuri la față și la mâini, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

Potrivit aceleiaşi surse, incidentul a avut loc într-un foișor, dar, din fericire, deflagrația nu a declanșat un incendiu ulterior.

Victima, găsită conștientă, a fost asistată imediat de echipajele medicale sosite la fața locului,, urmând să fie transportată la spital pentru investigații și tratament suplimentar.

La intervenție au participat o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului Mizil și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă de la Detașamentul 2 Ploiești. În sprijinul acestora a acționat și un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova, pentru asigurarea asistenței medicale și a transportului ulterior.

Potrivit ISU Prahova, arsurile suferite de victimă sunt de gradele II și III, afectând în principal fața și mâinile.

Explozia din Prahova vine în contextul în care în ultimele luni s-au înregistrat mai multe incidente de acest tip la nivel național.