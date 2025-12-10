Video Explozie într-un bloc din Bihor. Un balcon s-a prăbușit, cu tot cu o femeie. Cauza deflagrației

O explozie a avut loc în noaptea de marți spre miercuri într-un bloc din orașul Aleșd, județul Bihor, din cauza unei butelii. O femeie a fost rănită în timpul deflagrației, fiind proiectată în afara apartamentului.

Explozia a avut loc într-un apartament de la etajul întâi al imobilului.

În imaginile publicate de AlesdOnline.ro se vede că balconul și un perete al apartamentului respectiv au fost spulberate de deflagrație.

Explozia, provocată de o butelie, a fost anunțată la 112 cu câteva minute înainte de ora 23.

O femeie a suferit arsuri pe 30-40% din suprafața corpului.

Potrivit sursei citate, victima a primit îngrijiri din partea echipajelor ajunse la fața locului.

„Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației”, a precizat lt. col. Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana.

La intervenție au fost mobilizate trei echipaje de pompieri militari de la Stația Aleșd, cu două autospeciale de intervenție, echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă din Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță.

De asemenea, în zonă a fost trimis și echipajul CBRN al Detașamentului Oradea, specializat în cercetare și evaluare chimică, biologică, radiologică și nucleară.

Pompierii au început imediat evacuarea locatarilor, au oprit alimentarea cu energie electrică și au ventilat casa scării. Nu au fost raportate alte victime.

„Cel mai probabil, deflagrația s-a produs în momentul în care femeia a aprins lumina în bucătăria amenajată în balcon, unde exista o acumulare de gaz provenită de la butelie”, explicat reprezentanta ISU Bihor.

Structura de rezistență a blocului nu a fost afectată.

Duminică dimineaţă, un bărbat s-a ales arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor în urma unei explozii produse într-un apartament din Iaşi. Deflagrația a fost provocată de o scurgere de gaz de la o butelie.

Amintim că procurorii continuă ancheta în cazul exploziei devastatoare din cartierul Rahova, București, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar altele au fost rănite.