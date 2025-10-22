Administratoare de asociație trimisă în judecată pentru delapidare și falsuri în acte. Cum a obținut peste 400.000 de lei în 7 ani

O administratoare a unei asociaţii de proprietari din municipiul Bacău a fost trimisă în judecată într-un dosar penal, fiind acuzată de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată, a anunțat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bacău. Prejudiciul ar fi de peste 400.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, femeia, în vârstă de 56 de ani, ar fi produs un prejudiciu de peste 400.000 de lei în perioada 2015 – 2022, în timp ce administra fondurile asociației de proprietari.

„Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au finalizat cercetările într-un dosar penal ce a vizat comiterea infracţiunii de delapidare şi a 1.177 de acte materiale ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu total de peste 400.000 de lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, agent-şef adjunct Gabriel Dumitrache, potrivit Agerpres.

Cum acționa administratoarea

Ancheta arată că femeia ar fi emis 1.177 de chitanţe pentru plata întreținerii, însă ar fi trecut în fals pe copiile aflate în evidențele asociației alte date de încasare.

Ulterior, ar fi introdus aceste chitanțe în registrul de casă, invocând întârzieri fictive la plata întreținerii, cuprinse între 60 și 150 de zile, pentru a justifica neachitarea datoriilor către furnizorii de utilități.

Astfel, ar fi mascat lipsa unor sume de bani din casieria asociației și ar fi prejudiciat atât locatarii, cât și furnizorii.

La finalul cercetărilor, polițiștii au propus trimiterea în judecată a femeii pentru delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată (1.177 de acte materiale).

Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, care va decide următorii pași în procedura judiciară.