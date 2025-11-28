Momente de coșmar pentru un cuplu din Brașov: a fost sechestrat și tâlhărit în propria casă de doi indivizi care s-au dat drept tehnicieni de centrale

Un cuplu de brașoveni în vârstă a fost agresat și jefuit în propria locuință după ce le-a deschis ușa unor bărbați care s-au recomandat ca fiind angajați ai unei firme de service pentru centrale termice. Cei doi autori au fost identificați și capturați la câteva zile de la comiterea faptei, unul în municipiul Cluj-Napoca, celălalt în județul Buzău. Ambii sunt reținuți pentru 24 de ore, a anunțat IPJ Brașov.

Sesizarea a venit luni, din partea fiului victimelor, care le-a povestit polițiștilor că persoane necunoscute au intrat în casa părinților săi, în vârstă de 86 și respectiv 90 de ani, și i-au agresat înainte de a le lua bani și obiecte de valoare.

Potrivit anchetatorilor, vârstnicii i-au lăsat pe cei doi bărbați să intre în locuință fiind convinși că aceștia veniseră pentru o revizie la centrală. Sub acest pretext, indivizii i-au imobilizat pe cei doi soți, folosind violență, și au fugit cu 20.760 de lei, 4.000 de euro și mai multe bijuterii.

Unul dintre suspecți, un tânăr de 28 de ani, a fost găsit la Cluj-Napoca, iar complicele său, în vârstă de 39 de ani, a fost localizat în comuna Buzioru, județul Buzău. Al doilea suspect este recidivist și se afla în urmărire națională și internațională, după ce Judecătoria Răcari emisese pe numele lui un mandat de arestare preventivă încă din 23 august.

Cei doi sunt anchetați pentru tâlhărie calificată și vor fi duși vineri în fața judecătorului de drepturi și libertăți, care va analiza propunerea de arestare preventivă.