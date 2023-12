Polițiști de trei generații. Familia din Arad pentru care meseria a devenit tradiție. „Băiatul meu vrea să se facă tot polițist“ FOTO

Arădeanul Florin Maxim se numără printre puținii polițiști din țară care urmează această meserie de câteva generații. Totul a început cu bunicul, a urmat tatăl și apoi și cei doi copii.

Gheorghe Maxim, bunicul lui Florin, a intrat în Miliție în anul 1955 ca subofițer. A ieșit la pensie după aproape 26 de ani. Tatăl lui Florin a intrat în IPJ Brașov în anul 1983 tot ca subofițer și a ajuns șef de post cu o carieră de 27 de ani, iar Florin a intrat în poliție la Arad după ce a fost sportiv de performanță. Sora lui este și ea polițistă la Brașov. Culmea este că Florin s-a căsătorit tot cu o polițistă, care activează la Arad.

Gheorghe, bunicul, a intrat în anul 1955, în Miliție ca subofițer, o perioadă la raionul Codlea, raionul Sfântul Gheorghe, și din 1965 la Miliția Brasov. A lucrat la Circulație și la Pază și Ordine. După 25 de ani și șase luni, el a ieșit la pensie în anul 1980.

Fiul lui, Gheorghe junior, a intrat la IPJ Brașov, în anul 1983, ca subofițer la ordine publică. A lucrat ca sectorist și la final de carieră șef de post. S-a pensionat în octombrie 2009, la 27 de ani de activitate.

Sora lui Florin, Mirela Milu, a fost încadrată la data de 15 aprilie 2006, la Postul de Poliție Ticuș, apoi a fost la Poliția Brașov unde a lucrat până în octombrie 2016 când s-a mutat la Poliția Municipiului Brașov. În aprilie 2018 s-a mutat la Secția 1 Poliție Rurală Feldioara, unde lucrează și în prezent. A fost trecută în corpul ofițerilor la data de 1 martie 2021.

Carmina Maxim, soția lui Florin, a absolvit în anul 2006 Colegiul Liceal Militar „Mihai Viteazu” Alba Iulia, apoi Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina. A început cariera cu ajutor șef de post la Politia Săvârșin, apoi la Poliția Zăbrani, iar în prezent este agent principal (ordine publică) în cadrul Secției 7 Poliție Rurală Lipova.

Florin este mândru cu familia lui și mereu vorbește despre meseria lor cu mare drag.

Florin Maxim spune că nu a fost ceva programat și nici nu s-au așteptat să urmeze toți această meserie. El a început ca sportiv.

„Bunicul, tata, sora, eu și soția avem aceeași meserie. Eu, înainte de a intra în poliție, am fost sportiv de performanță, am început junioratul la Rugby Club Brașov, după care am plecat în ultimii doi ani de zile de liceu la Metrorex București, unde am jucat la echipa lor. Am ieșit dublu campioni naționali la juniori. A trebuit să fac pasul la seniori și am luat decizia să vin la Arad, în 2005, echipa județului fiind una foarte puternică la acel moment. Am jucat pentru echipa Aradului Contor Zenner și am ieșit vicecampioni în 2005. Echipa s-a desființat în 2006 și am plecat înapoi la București, la Clubul Sportiv Dinamo, unde am jucat rugby de performanță. În anul 2008 am ieșit campioni naționali. Apoi am dat examen și am intrat în MAI, iar din anul 2010 am revenit în Arad, deoarece clubul a avut probleme financiare”, mărturisește Florin Maxim.

Acesta spune că a ales Aradul din prisma prietenilor pe care i-a avut. S-a gândit că e bine să încerce zona asta.

„Aradul, după ce am revenit eu și-a refăcut echipa. Nu știam acest lucru și am mai jucat de plăcere până s-a desființat. Am participat la Cupa Europeană de Juniori sub 17 ani pentru echipa României, la Cupa Mondială din Africa de Sud unde am avut cea mai bună clasare mondială, locul 7 la sub 19 ani, la Campionatul European din Polonia unde am luat locul locul 3. Am avut o selecție mare la echipa națională a României în 2008, la meciul împotriva Rusiei și component de bază al echipei a doua a României”, mai adaugă polițistul.

A fost la mascați

Florin Maxim a activat în rugby între 2008 și 2010, iar din 2010 - pe siguranță publică și patrule. A lucrat pe zonele Aradul Nou, Subcetate, Sânnicolau, aproximativ 2 ani, după care a dat examen și a fost selectat pentru un post vacant la Mascați, unde a activat din 2012 până în 2021, când s-a mutat la Serviciul de Pregătire Personal. Ultimul an a fost împuternicit șef de grupă având sub coordonare băieții din trei grupe. La început a fost pe linia de instrucție a tregerii, ulterior pe coordonarea serviciului.

Pe soția lui a cunoscut-o la muncă, în localitatea arădeană Frumușeni, când a mers la o acțiune. Din anul 2012, cei doi polițiști formează un cuplu, iar în anul 2014 s-a născut primul copil, iar al doilea a venit pe lume în 2018.

Întrebat dacă își dorește ca și copiii săi, Sebastian (9 ani) și Dominic (5 ani), să le urmeze tradiția de familie, Florin Maxim spune că îi va lăsa să aleagă. Unul, mezinul, vrea să se facă polițist, iar cel mare a spus că s-ar putea să meargă spre Medicină.