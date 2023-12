Urmărire pe străzile din Arad. Tânărul de la volan a fost oprit cu ajutorul dispozitivul ,,spike’’

Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost urmărit, luni seara, ca în filme de poliția din Arad după ce nu a oprit la semnalele acestora. Totul s-a terminat când oamenii legii au folosit dispozitivul ,,spike’’.

Dispozitivul de oprire forţată nu este foarte greu, cântăreşte puţin peste 2 kg, datorită materialului din plastic făcut, rezistent la greutatea maşinii. Poate fi manevrat uşor de poliţişti, iar acele sunt suficient de ascuţite ca să distrugă iremediabil anvelopele. Așa s-a întâmplat și la Arad.

Tânărul se afla la volanul unui BMW.

„La data de 4 decembrie 2023, în jurul orei 21.50, polițiștii Secției 1 Rurală au procedat la oprirea unui autoturism care se deplasa pe strada Banu Mărăcine și care nu a oprit la semnalele polițiștilor. A fost solicitat sprijinul polițiștilor Biroului de Ordine Publică, care prin folosirea dispozitivului ,,spike’’ au reușit avarierea anvelopelor autoturismului urmărit, acesta intrând în coliziune cu un alt autoturism. În urma coliziunii nu au rezultat victime. La volanul mașinii a fost identificat un bărbat de 22 de ani, din Vladimirescu”, a declarat Mădălin Herbei, purtător de cuvânt al IPJ Arad.

Avea permisul suspendat

Din verificările efectuate a reieșit că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat, iar cu ocazia controlului autoturismului au fost găsite mai multe bunuri de interes pentru cauză, care au fost ridicate în vederea expertizării și continuării cercetărilor.

„Testarea cu aparatele din dotare a indicat că șoferul nu se afla nici sub influența substanțelor psihoactive, nici sub influența alcoolului. În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal, întocmit pentru conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat”, mai declară purtătorul de cuvânt.