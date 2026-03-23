Motivul pentru care un italian, pasager într-un autocar, a fost arestat. Ce au găsit polițiștii români de frontieră

Un cetățean italian a fost arestat preventiv luni, 23 martie, după ce polițiștii de frontieră din Arad au descoperit în bagajele sale zeci de kilograme de canabis. Bărbatul călătorea cu un autocar pe ruta Spania – România și a fost verificat în cadrul unei acțiuni desfășurate împreună cu procurorii DIICOT.

Luni dimineață, italianul, în vârstă de 32 de ani, a fost prins în flagrant de către polițiștii de frontieră, la intrarea în țară, în timp ce deținea, ca pasager într-o cursă de transport internațional pe ruta Spania - România, cantitatea de aproximativ 31 kilograme canabis.

„Drogul de risc destinat comercializării, porționat în 31 de pungi, a fost găsit în cele două trolere ale inculpatului”, a explicat, într-un comunicat, Poliția de Frontieră.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și trafic intern de droguri de risc.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad, se mai arată în comunicat.